Büyük ikramiyenin 55 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi yapıldı. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tamamlandı. Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye yine çeyrek bilete vurdu.

Milli Piyango'nun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 55 milyon liralık büyük ikramiye, "0556013" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletler İstanbul ve Adana'da satıldı.



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Milli Piyango'nun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 5 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye, "0034521" numaralı bilete isabet etti.



Yılbaşı özel çekilişinde 3 milyon liralık ikramiye, "8452687" numaralı bilete isabet etti.



Özel çekilişin 2 milyon liralık ikramiyesinin şanslı numaraları "1437122" oldu.



Yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon liralık ikramiye de ''9894945'' numaralı bilete isabet etti.



Çekilişte amorti rakamları ise iki (2) ve altı (8) olarak belirlendi