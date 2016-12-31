Yılbaşı 2017 Milli Piyango çekilişi sonuçları öğren
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  • Yılbaşı 2017 Milli Piyango çekilişi sonuçları öğren

    • Yılbaşı 2017 Milli Piyango çekilişi sonuçları öğren

    31 Aralık 2015 Yılbaşı Milli Piyango çekilişi yapıldı. 2016 Milli Piyango büyük ikramiye hangi şanslı biletlere isabet etti? Milli Piyango sonuçları 2016 ayrıntılarıyla bu sayfada! İşte Milli Piyango sonuçları, yılbaşı milli Piyango Sorgulama motoru ile Milli Piyango Amorti rakamları, Milli Piyango Bilet sorgulama sayfası...

    Yılbaşı 2017 Milli Piyango çekilişi sonuçları öğren

    Büyük ikramiyenin 55 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi yapıldı. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tamamlandı. Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye yine çeyrek bilete vurdu.

    Milli Piyango'nun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 55 milyon liralık büyük ikramiye, "0556013" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

    Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletler İstanbul ve Adana'da satıldı.

    2017 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Sorgulama Sayfası İçin Tıklayın!

    Milli Piyango'nun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 5 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye, "0034521" numaralı bilete isabet etti.

    Yılbaşı özel çekilişinde 3 milyon liralık ikramiye, "8452687" numaralı bilete isabet etti.

    Özel çekilişin 2 milyon liralık ikramiyesinin şanslı numaraları "1437122" oldu.

    Yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon liralık ikramiye de ''9894945'' numaralı bilete isabet etti.

    Çekilişte amorti rakamları ise iki (2) ve altı (8) olarak belirlendi

    Medya73 -   [820610]

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