İslam da önemli bir yer işgal eden ve içinde mübarek gün ve geceleri barındıran üç aylar ne zaman başlıyor. Müslüman halkımız tarafından 'Üç Aylar' olarak isimlendirilen, yeni bir mânevî mevsime girmiş bulunuyoruz. '' Üç Aylar nedir? Üç Aylar ne zaman başlıyor? (Üç Aylar başlangıcı ne zaman) , Üç Aylar 2017 bu yıl hangi tarihte başlıyor. Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. ''



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Üç aylar ile ilgili olarak Şırnak İl Müftüsü Abdullah Kaplan çok önemli bilgiler verdi. Üç aylar, üç aylardaki mübarek gün ve geceler, üç aylarda oruç, bu mübarek gün ve gecelerde bir müminin yapması gerekenler nelerdir? İşte Şırnak İl Müftüsü Abdullah Kaplan'ın konuyla ilgili tavsiyeleri .

Şefkat ve Merhamet Gün ve Geceleri Başlıyor..

Üç aylar diye isimlendirilen Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir ticaret mevsimine başlanacak. Recep, Şaban ve Ramazan ayının ilki yarın başlıyor. Aynı şekilde Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece de ise mübarek Regaip Kandili idrak edilecek. İslam tarihinde üç aylar çok önemli ber yer işgal eder. Üç aylara girdiği zaman Peygamberimiz (s.a.v) şöyle dua ederdi;

Allah'ım bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır.

Recep ayı Kur'an'da haram aylar diye anılan dört aydan bir tanesidir. Konuyla ilgili olarak Yüce Allah ; Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günki yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü (Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep ayları) haram aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyle ise o aylarda kendinize zulmetmeyiniz. Buyurmaktadır.

Regaip kandili üç ayların ve kandil gecelerinin habercisidir. Regaib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceleri kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında makbul görülmüştür.

Üç aylar ve içinde barındırdığı mübarek gecelerde, Allah'ın lutuf ve ihsanı müminlere bol bol verilir. İçinde Regaip, Miraç, Beraat ve Kadir geceleriyle nurlanmış olan bu gün ve geceleri; bol bol Namaz Oruç, Sadaka, ve Zekatlarla süslenmeli.

HESABA ÇEKİLMEDEN KENDİMİZİ HESABA ÇEKMELİYİZ

Şimdi üç aylar ve Regaip kandilinin önemini izah ettikten sonra bir müminin bir müslümanın bu bereketli zaman dilimini çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu nedenle tertemiz bir sayfa ile bembeyaz bir sayfayla başlamak durumundayız. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) öncelikle kişiler hesaba çekilmeden önce kendi nefislerini hesaba çekmeleri gerekiyor buyuruyorlar.

Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmeliyiz. Yani bir nefis muhasebesini bu gecede yapmamız lazım. Eğer hakikaten bugüne kadar yaptıklarımız doğru ise, bugüne kadar iyiliklerimiz güzelliklerimiz ameli Salih defterimiz müspet ise onlara daha yenilerini katmak suretiyle ilave etmek suretiyle bu güzel alışkanlıklarımızı devam ettirmeliyiz. Eğer bir yanlışımız varsa da mutlaka bu mübarek geceleri fırsat bilerek Allah'ın mağfiret kapısına varıp ondan af dilemeliyiz yani tövbe etmeliyiz.

ÖLÜM EMARELERİ BELİRLEMEDEN ÖNCE TEVBE EDİLMELİ

Yüce Allah insanı, hem iyilik hem de kötülük işlemeye elverişli bir kabiliyette yaratmıştır. İnsanoğlu bazen aklını ve iradesini kullanarak dinimizin emrettiği ve hoş gördüğü işleri yaparken bazen nefsinin ve duygularının etkisinde kalarak aksi davranışlarda bulunur. Bir hadiste Bütün Ademoğulları günahkardır, günahkarların en hayırlısı ise tevbe edenlerdir. Buyrulmuştur.

İnsan günahtan tamamen uzak kalmayacağına göre, tevbeden de uzak duramayacaktır .Yüce Allah (c.c.), Ey iman edenler, toptan Allah'a tevbe ediniz ki kurtulasanız , Gerçek bir tevbe ile Allah'a dönün buyurmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.) de; Gerçek bir tevbe ile günahlarından tevbe edenler, günah işlememiş gibi temizlenirler buyuruyor.

Gerçek tevbe için; kişi geçmişe pişmanlık duymalı, gelecekte aynı aynı hatayı işlememe kararı ile birlikte yaşadığı ortamda günahı terk etmelidir. Kul haklarının sahiplerine iade edilmesi tevbenin en önemli rüknüdür. Yüce Allah günah işleyenleri temizlemek için tevbe kapısını açık bulundurmaktadır. İnsanın dikkat etmesi gereken husus sahih bir tevbe ile Allah'tan af dilemesidir.

Sonuç olarak, Günahkar insanın, dünyada temizlenme yollarından birisi tevbedir. Her insanın tevbeye ihtiyacı olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Tevbe, günahın hemen peşinden olabileceği gibi, ölüm döşeyine düşüp, ölüm emarelerinin belirmesi öncesine kadar devam eden bir zaman için de yapılabilecektir. İnsanın eceli belli olmadığı için, bir an önce tevbe etmelidir. Tevbe etmek için, insanın bir aracıya ihtiyacı olmadığı gibi, belirli zaman ve mekan da tevbe fiilini gerçekleştirmek gibi bir zorunluluğu da yoktur.

ÜÇ AYLARDA ŞEFKAT VE MERHAMET

Tabi her zaman insanlara karşı merhamet ve şefkat beslememiz gerekiyor. Çevremizdeki fakir muhtaç yetim kimsesizlere maddi ve manevi destek vermemiz gerekiyor. Ama özellikle bu mübarek aylarda ve gecelerde bunu artırarak devam ettirmeliyiz. Özellikle çevremizdeki yardıma muhtaç olan insanlara yardım elimizi uzatmalıyız. Fakirlere özellikle yetim ve öksüzlerin başını okşamalıyız. Onlarında bu bereketli mevsimlerden bu faziletli gün ve gecelerden istifade etmelerini temin etmeliyiz.

ELİMİZDEKİ NİMETLERİ KARDEŞLERİMİZLE PAYLAŞALIM

Tabi İslamiyetlin en değer verdiği hususlardan birisi de paylaşmaktır. İnsanların hakikaten elindeki nimetlerini elindeki imkanlarını diğer kardeşleriyle paylaşmasıdır. Bunu yaparken de çevremizdeki muhtaçlara fakirlere kimsesizlere yardım elini uzatırken de onları rencide etmeden onların gönüllerini kırmadan kişiliklerini zedelemeden bu yardımı yapmalıyız. Bir paket yapıp bu gecede herkes kendi durumuna göre esnafımız özelilikle iş adamlarımız bu hayırlı işleri zaten yapıyorlar. Bunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Yani Şırnak'ta gerek üniversitede okuyan çocuklara yardım konusu burs konusu olsun gerek ramazan aylarında ve diğer mübarek gecelerde komşularını gözetme hususu olsun iş adamlarımız esnafımız son derece duyarlıdırlar. Ama bunu artırarak devam etmelerini istiyoruz. En azından varlıklı olan kardeşlerimiz bu gece kendi sofrasında çocuklarıyla paylaştığı nimeti bir paket halinde 2,3,5 herkes kendi gücü nispetinde bir paket hazırlayıp birkaç paket daha doğrusu hazırlayıp komşularını gözetlemeleri son derece anlamlıdır. Bunu yapmak durumundayız. Bir de acaba nefis muhasebesini yapan bir kardeşimiz ben topluma Allaha karşı nefsime karşı aile fertlerime karşı çevreme karşı komşularıma karşı ne derece görevimi ifa ediyorum Sorumluluklarını nasıl yerine getiriyor. Bunun hesabını yapmak durumundayız. Bir birimize elimizle dilimizle davranışlarımızla zarar vermemeliyiz. Yani bütün hareketlerimizi mutlaka kontrol altında tutmamız gerekiyor.

ÜÇ AYLARDA ORUÇ NASIL TUTMALI

Üç aylarda özellikle oruç konusunda hasta olanlar rahatsız olanlardan bazıları hiç fire vermeden üç ayları birlikte hatmetmeyi düşünüyorlar. Güzel bir şey ama eğer rahatsızsa eğer bünyesi buna müsait değilse bunu üç ay birlikte kesintisiz olarak tutma mecburiyeti yoktur, sünnettir. Bunların 13,14,15'ini ve yahut ta Pazartesi Perşembe günlerini tutabilirler. Regaip Kandili, Miraç kandili Beraat Kandili bu mübarek gecelerin gündüzlerinde oruç tutabiliriz. Fazilet açısından. Yani kendimizi zorlamamamız gerekiyor. Yani ilada üç ayı hiç kesintisiz tutayım diye bir mecburiyetimiz yok. Ama birisinin sağlığı elverişli ise bunu da yapıyorsa Allah onun ibadetini kabul etsin.

MÜBAREK GECELERDE HANGİ DUA OKUNMALI

Peygamber Efendimiz (sav.) bu mübarek gecelerinde Hz. Ayşe Validemiz özellikle kadir gecesi tabi sadece kadir gecesi için geçerli değil bütün mübarek geceler için de geçerli bir duadır.

Ey Allah'ın Resulü Kadir Gecesinin hangi gece olduğunu bilsen hangi duayı tavsiye edersiniz. Sorusuna karşılı şöyle buyurmuştur.

Allah'ım Sen af edicisin, Af etmeyi seversin, Beni de af et, beni de bağışla Ya Rabbi 

Bu duayı Peygamber (s.a.v.) Hz. Ayşe Validemize tavsiye etmiş, bu şekilde dua etmemizi bize tavsiye etmiştir.

KUTLAMA

Bu mübarek günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından çok önemlidir. Geçmişimizin muhasebesini yapıp, geleceğe aizm ve enerji dolu bir şekilde hazırlamalıyız. Kötü duygu ve düşüncelerimizi kalplerimizden atmalı, kin ve düşmalık gibi duygulara yer verilmemelidir. Kalplerimizi güzel duygularla doldurmalı birbirimizi sevmeliyiz. Ey Allh'ın kulları kardeş olalım.

Bu duygularla, hepinizin üç aylar ve Regaip Kandilini tebrik eder, birliğimize dirliğimize vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum.

Kayna: MEDYA73