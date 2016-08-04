Şırnak"ın il statüsünden çıkarılıp, yerine Cizre"nin il olmasını öngören yasa tasarısının Meclis'e sunulması Şırnaklılar'ın tepkisine neden oldu.



Şırnak"ın ilçe statüsüne düşürülmesine tepki gösteren Şırnaklılar, kent merkezinde sokağa çıkma yasağı devam ettiği için Kumçatı beldesinde yürüyüş yaptı. Sosyal paylaşım ağı Facebook ve Twitter üzerinden örgütlenen yüzlerce Şırnaklı, Kumçatı beldesinde bir araya gelerek, hükümetin TBMM"ye sunduğu yasa tasarısını geri çekmesini talep etti.



Şırnak Toplumsal Çalışma Derneği (Toplum-Der) Başkanı Ekrem Bayık, Şırnak"ta sokağa çıkma yasağının 5 aydır devam ettiğine dikkat çekerek, “5442 sayılı İl İdare Kanunu'nun 11-c maddesi gereğince Şırnak ilinde genel asayişin sağlanması amacı ile Şırnak Valiliği tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 14 Mart 2016 tarihinden beri devam etmektedir. Yaklaşık 5 ayı bulan sokağa çıkma yasağı ile birlikte 70 bin Şırnaklı, Türkiye"nin değişik il, ilçe ve köylerine dağılmış bulunmaktadır.



İcra edilen operasyonlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Şırnaklı'nın temel beklentisi bir an önce geri dönmek ve şehirlerini imar ve ihya etmektir. Ekonomik durumları ve gelir düzeyleri belli olan binlerce insanımız, yaşanan göç ile birlikte mağdur duruma düşmüştür. Sokağa çıkma yasağının bu kadar süreceği hususunda henüz kamuoyunu tatmin eden net bir açıklama yapılmaması ve belirsizlik hali mağduriyeti daha da artırmaktadır” dedi.



TBMM"ye sunulan yasa tasarısının Şırnaklı'nın moral ve motivasyonunu yerle bir ettiğini ifade eden Bayık, “02.08.2016 tarihinde TBMM"ye sunulan ve Şırnak ilinin il statüsünün değiştirilmesini içeren yasa tasarısı halihazırda hendek ve barikatların temizlenmesi nedeniyle Şırnak ilini terk eden binlerce Şırnaklı'nın moral ve motivasyonunu ve dönüş umudunu yerle bir etmiştir. Zira Şırnak"ın il olarak kalacağı garantisi ile geleceğini planlayan ve ekonomik yatırımlarına yön ve şekil veren yatırımcı, esnaf, tüccar ve değişik iş kolları, hükümetin anılan tasarrufu ile akibeti belirsiz bir geleceğe itilmektedir. Anayasanın 2. maddesinde geçen Türkiye"nin demokratik, laik, sosyal bir devlet olduğu düzenlemesi ile çelişen tasarruf bir şehrin kaderini olumsuz yönde etkileyecek ve ciddi hak kayıplarına sebebiyet verecektir.



Anayasal teminat altına alınan kişinin geleceğini koruma ve hukuki güvenlik içinde yaşamını planlama hakkı, il statüsünün değişmesi ile gasp edilmiş olacaktır. Demokratik, laik sosyal bir hukuk devleti olmanın gereği ülkede cereyan eden bütün meselelerin işleyen demokratik bir düzen ve sistem içerisinde çözümünü gerektirmektedir. Bu bağlamda 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye"de gerçekleştirilen darbe teşebbüsüne en sert ve haklı tepkilerini demokratik ve meşru zeminde kalarak gösteren Şırnak halkına reva görülen bu kaderi kabul etmek mümkün değildir” diye konuştu.



Cizre"nin il olmasına karşı olmadıklarını ifade eden Bayık, “Haklı gerekçelerle bir ilçenin il statüsünü kazanmasına ilişkin hükümet tasarruflarına karşı olmadığımız gibi Cizre ilçesinin il yapılmasına hiçbir itirazımız olmadığını deklare etmek istiyoruz” dedi.