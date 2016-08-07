SİİRT'TE ŞIRNAK'IN İL KALMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Siirt'e göç eden Şırnaklı vatandaşların öncülük ettiği bir grup, Şırnak'ın il statüsünden çıkarılıp, yerine Cizre'nin il olmasını öngören yasa tasarısına karşı imza kampanyası başlattı.
Güres Caddesi'nde stant açan grup adına açıklama yapan Cindi Eren, 14 Mart 2016 tarihinden beri sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak'tan 15 bin kişinin Siirt ve ilçelerine göç ettiğini, mağdur olan bu ailelerin 2 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak'ın il statüsünün değiştirilmesi ve ilçe olması için bir tasarının Meclis'e sunulması karşısında büyük bir şok yaşadığını söyledi. Eren, "Şırnak ilinde devam eden yasak nedeniyle mağdur olan Şırnak halkı Siirt'e yerleşti. Yasa tasarısının kabul edilmesi halinde mağdur olan bu halk daha da mağdur hale düşecektir. Bu amaçla Şırnak'ın il kalması için imza kampanyamızı Siirt'ten başlatıyoruz" dedi.
Eren, bir hafta içinde 50 bin imzaya ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.
Medya73 - 07.08.2016 12:28 [1873227]
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