Sevgiliye En Güzel Aşk Sözleri 2017
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  • Sevgiliye En Güzel Aşk Sözleri 2017

    • Sevgiliye En Güzel Aşk Sözleri 2017

    Sevdiğinize söylemek ya da bir sms ile iletmek isteyeceğiniz en güzel, en etkileyici aşk sözleri sizler için bu sayfada derledik. İşte En Güzel SMS Aşk ve Sevgi Mesajları, Duygusal Aşk Mesajları...

    Sevgiliye En Güzel Aşk Sözleri 2017

    Sevdiğinize söylemek ya da bir sms ile iletmek isteyeceğiniz en güzel, en etkileyici aşk sözleri sizler için bu sayfada derledik. İşte En Güzel SMS Aşk ve Sevgi Mesajları, Duygusal Aşk Mesajları ile Sevgiliye Özel Kısa ve Uzun Aşk sözleri. Ünlü yazarlar, şairler Aşk ve Sevgi hakkında neler söylemiştir? İşte Aşk Sözleri, Aşk Sözleri 2013, Aşk Mesajları 2014 Güzel Sözler ve ayrıntılar.. Sevdiğinize yollayabileceğiniz aşk ile ilgili sözler, en güzel aşık sözleri ve aşk mesajlarını sizler için biraraya getirip bir sayfada toparladık.

    Sizde aşağıdaki linkten En Güzel Aşk Sözleri okuyabilir ve aşkınıza gönderebilirsiniz.

    En Güzel Aşk Sözleri Sayfası İçin Tıklayın!

    Acı Sözler, Acı Mesajlar 2017 Sayfası İçin Tıklayın!

    Bir aşkı başka aşk söndürebilir. Askta ne yükseklik, ne alçaklık, ne de akillilik ve akilsizlik vardır. Hafızlık, şeyhlik, müritlik yoktur. Sadece kepazelik, aşağılık ve rintlik vardır.

    İnsanin toprağını aşk şebnemi ile yoğurdukları için alemde yüzlerce fitne ve kargaşalık peyda olur. aşkın yüzlerce neşteri, ruhun damarlarına sokuldu ve oradan gönül adi verilen bir damla aldı... aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır, ne de ucu bucağı.'

    Günün birinde hepimiz sonsuza dek susacağız onun için sevdiklerimize .. seni seviyorum .. demekten çekinmeyin!
    Annem yaşı iIerIedikçe eIim koIum ağrıyo diyor, ah be annem benim yaşım kaç ki hergün soI yanım ağrıyor..
     
    Gecenin karanIığında, güneşin ışığında, suyun damIasında, seIin coşkusunda, kimi yanımdasın kimi rüyamda, ama hep akIımdasın sakın unutma.
     
    Sen, hayaIini kurup, sonunda buIduğum o hayaIIerimdeki adam değiIsin. Sen karşıma çıkıp, bana aşkı hayaI ettiren iIk sevgiIisin.
     
    Aşk, sakızdan çıkan sözIer kadar basit oImaya devam ettikçe, insanIar da onu çiğneyip tükürmeye devam edecekIer.
     
    Aşk bittikten sonra arkadaş kaIaIım diyenIer! GüIe başka isim versen değişik kokacak mı?

    Ünlü yazarlar, şairler Aşk ve Sevgi hakkında neler söylemiştir?
     
    Augustinus: 'Sevgi ruhun güzelliğidir.'
     
    Franz Xaver Von Baader: 'Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır.'
     
    François Bacon: 'Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz'
     
    Bailey: 'Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır'
     
    Balzac: 'Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar'
     
    Basta: 'Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever''
     
    Sizlerde bu sayfada aşk ile ilgili güzel sözleri, aşk sözleri, aşk mesajlarınızı bizler ile paylaşabilirsiniz.

    Her zaman sevgi ile güzellikle kalın...



     

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    Okuyucu Yorumları

    Toplam 66 yorum yapıldı
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    • esma esenkesen - 19 Şubat 2014 Çarşamba

      sadece boş vakitlerimde aklına geliyorsam UNUTgitsin

    • Anonim - 16 Şubat 2014 Pazar

      İstanbul kadar güzel ve zor olabılırsın ama Fatıh kadar kararlıyım..

    • MEHMET KCLP - 07 Şubat 2014 Cuma

      HANİ UGRUNA HERSEYİ FEDA EDERSİNYA GÖZUNE HİÇBİRSEY GELMEZ YAHANİ İÇİNDE FIRTINALAR KOPERYA DURDURAMAZSIN UYUSANDA HAYALİ HEP YANINDADIRAGLASAN YA BİR RÜZGAR OLUP İCİNİ FERAHLATIR ANLATAMAZSIN İÇİNDEKİ BU DUYGUYUKELİMELER SATILAR ANLATAMAZ SADECE GÖZLER BİRBİRİNE BAKIP ANLATIR Bİ O GÖZLER ANLARİÇİNDEKİ DUYGUYU SENİ SEVİYORUM BEBEYİM

    • aslihan güner kilic - 29 Ocak 2014 Çarşamba

      çölün suya duyduğu özlem bile benim sana duyduğum aşkın yanında hiç kalır ben sana kavuştuğum gün çöller GÔZYAŞLARIMLA ISLANIR

    • gamze kısacık - 28 Ocak 2014 Salı

      Seviyorum özlüyorum demek çok kolay sadece seviyorum demekle olmuyor.. hani nefesin düğümlenir yutkanamassın ya gözlerin dolar hıckaramassın ağlayamassın hani fırtınalar kopar içinde durduramassın ya işte sana olan sevgim onun gibi birşey işte < alimmmm 3 sana aşığım

    • yorgunsavaşçı - 28 Ocak 2014 Salı

      Sevmek, sevdiğin kişiyle birlikte olmak değildir unutma. Çünkü aşk; 'onunla yaşamak değil, onu yaşamaktır aslında..

    • uslanmaz asi - 27 Ocak 2014 Pazartesi

      seni seviyorum demek çok kolay dille,bide kalpten söylemeyi denesene...

    • meryem parlak - 26 Ocak 2014 Pazar

      Bazílari süper :-)

    • hakan taşdemir - 26 Ocak 2014 Pazar

      Ah sevda bahçemin tutsak çiçeği.. Ben seni oraya hapsettim. Seni hapsettim kırık bir aşk şarkısı eşIiğinde. Hüzne buIadım seni. Deniz meItemIerini okşayan saçIarını hapsettim kaIbimin kıvrımIarına. Ordasın artık. Oradasın ve ne kadar oIman gerekiyorsa.

    • ibrahim coşkun - 26 Ocak 2014 Pazar

      sewmek ölüm gibidir bırakmak zulüm gibidir.... sen gitdin ben < bitdim > ...cosgun..

    • arzu - 25 Ocak 2014 Cumartesi

      Çok güzel aşk sözleri var .tabi bazıları

    • firuzan urus - 23 Ocak 2014 Perşembe

      sevmek yaşamak kadar tatlı ise unutulmak ölüm kadar acıdır

    • nazlıcan akdağ - 23 Ocak 2014 Perşembe

      büyük aşklar ya "sonsuzdur" yada "onsuz"

    • ertuğrul aktaş - 23 Ocak 2014 Perşembe

      Seven unutmaz unutan sevmemiştir Sevipte unutmuşsa sevmisini bilmemiştirYapraklar dökülebilir güller solabilirSeni herkez unutabilir ama ben aslaa!!!!!

    • mehmet - 23 Ocak 2014 Perşembe

      musa aydın caldım kardesim

    • çılgın aşık - 23 Ocak 2014 Perşembe

      Deli sormuş deliye hiç sevdiğin oldu mu diye¿ deli gülmüş deliye ben niye delirdim diye♡♥:-) :-D♡♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ben aşık oldum.

    • suruclu şimşek - 22 Ocak 2014 Çarşamba

      tesekürler

    • musa aydın - 22 Ocak 2014 Çarşamba

      gecemle gunduzumle.ayımla guneşimle ve sana olan butun sevdamla seni seviyorum .d

    • suskun batmanliyy - 21 Ocak 2014 Salı

      Alfabede hem unlu hem de ünsüz harf vardır .; ister ünlü ol ister ünsüz yeterli Karaktersiz olma...

    • fadime sayar - 21 Ocak 2014 Salı

      Gördüğünü herkes sever, sen onda görmediğini bulacaksın. Eğer gerçek aşk istiyorsan; Ten"e değil, kalbe dokunacaksın.

    • fadime sayar - 21 Ocak 2014 Salı

      Sevmek zor iş, ne maaşı var ne sigortası, Bir ayrıIığı var bir de gözyaşı…

    • ayşegül - 21 Ocak 2014 Salı

      ağladığım zaman gözyasım güldüğüm zaman mutluluğumdüşündüğüm zaman hayalim kokladığım zaman çiçeğim öldüğüm zaman son nefesimolur musun aşkımmmmmmmmmmm

    • gulnihal keydal - 21 Ocak 2014 Salı

      Ask bir kelebek gibidir ..Pesinden kostukca hep senden kacar...En iyisi birak ucsun hic beklemedigin bir Anda geli omzuna «konsun »

    • ECE DURU ÖZBAY - 20 Ocak 2014 Pazartesi

      AŞK SADECE ONA İTAAT ETMEK DEĞİL.... ONU UZAKTAN İZLEMEK DEĞİL.... ONU SEVDİĞİNİ DİLE GETİREMEMEK DEĞİL.... ONA AŞKINI KAĞITLARA YAZARAK OLMAZ ...... KALBİNE GÖMEREK DEĞİL.. ONU SEVMEK ONA SÖYLEMEKTİR.... ONU AĞAÇ OLARAK GÖRÜP DALINDA MEYVE VERMEK GİBİ BİR ŞEY AŞK :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :):) :) :) :) :) :)

    • sahra toprak sönmez - 20 Ocak 2014 Pazartesi

      gerçekten çok güzel sözler...

    • mahmut ak - 19 Ocak 2014 Pazar

      aşkı anlat dediler anlatıyor millet ben dahil .. hep anlattık da tam aşık olamadık galiba hep birimizinden biri eksik çıktı .. aşk bence zor ama eglencceli . .

    • Helin filiz - 19 Ocak 2014 Pazar

      Geceler uyumak için değil seni özlemmeek için sanki

    • gizem karabulut - 19 Ocak 2014 Pazar

      Ben hayatta ilk kez birisine bu kadar aşık oldum.oda bana aşıktı.ama şimdi o başka biriyle çıkıyor.

    • yldz tatar - 18 Ocak 2014 Cumartesi

      Bir insan birisini seviyorsa oldugu gibi sever ♡

    • gizem küçük - 18 Ocak 2014 Cumartesi

      sevgilim için çok güzel sözler seni seviyorum aşkımmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmm

    • Esra ceyhan kaplan - 18 Ocak 2014 Cumartesi

      Ya súPer sözler helal olsun be :)

    • aşık var - 18 Ocak 2014 Cumartesi

      Haklısı karde sim seven degil sevilen kıymet bilme İi ve guzel aşklar

    • helin filiz - 18 Ocak 2014 Cumartesi

      Gerçek aşk hayalet gibidir bahseden çoktur ama gören yoktur

    • ferhat - 18 Ocak 2014 Cumartesi

      Ask insanin duygukarini ve aklini birbirine karistran dehset.bir eylemdir bazen ne yapacagini bilmemek bazen kkendinden gecmek bazende her seyi karsisina almktr o sevda ugruna . Ve aklin isleyemedigi sadece duygularla hareket edldigi bir seydir. Bu yuzden olgunlstirir ama bi o kadarda basitlestirir. Tabi benim dusunceme gore

    • sezer arslan - 17 Ocak 2014 Cuma

      SeN GiTmE TaKvImDeN GüNlEr GiTsIn AmA SeN GiTmE SeVgILiM.

    • merve - 16 Ocak 2014 Perşembe

      Ben seni günde bir defa düşünüyorum, o da 24 saat sürüyor :)

    • istanbul - 16 Ocak 2014 Perşembe

      Uzaklaşıp yok olmak,Dilsiz olup sessizliğe dalmak, sevdiğine dalıp yanlızlığına gömülmek, Korkaklık mıdır? Cesaret mi? Mutlulukla mı ölçülür aşk? Neden aşkını kendi mutluluğu ile ölçer ki insan? Aşk sevdiğinin mutluluğu değilmidir? Bunun için cesaret istenmez mi? Kaçıp gitmek, Ormandaki yangın yayılmasın diye yangının karşısına geçilmez mi? O güzel orman yanmasın diye ÜÇ BEŞ ağaç feda edilmez mi? O yangın işte ben, kendi kendime yanan. ..

    • taylan eroğlu - 16 Ocak 2014 Perşembe

      burası aşklar ülkesi merhaba prenses güzelliğine diycem yok iki nokta parantez :)

    • rıdvan dilman - 16 Ocak 2014 Perşembe

      kapına geldim kapına geldim af dilemeye değil suratına tukurmeye geldim

    • bir umuttur yaşamak - 16 Ocak 2014 Perşembe

      hersevenin bir dostu olmalı

    • ümit DİNÇER - 15 Ocak 2014 Çarşamba

      Bazen Beklemektir Sevmek Ne Kadar Bekleyeceğini Bilemeden...

    • Rukiye Şimşek - 14 Ocak 2014 Salı

      sevse yanımda olurdu.KISA VE NET!!!!!!!

    • hakkı akyiğit - 14 Ocak 2014 Salı

      ben aşık olduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum

    • Erdem Silay - 14 Ocak 2014 Salı

      Güzel bir site başarılar dilerim.

    • muhammet karacikoglu - 13 Ocak 2014 Pazartesi

      Bir gul yetistirdim adini sevgi koydum bir demet gul yetistirdim adini ask koydum .... birdemet gul yetistirdigime ragmen sevgi yakami birakmadi onun icin asik olma arkds sadece sevvvv ask unutulur gecer ama sevgi aslaaa... muhammet karacikoglu .....

    • aslıhan kılıç - 13 Ocak 2014 Pazartesi

      yücelim allah katında ver soyismini bu dünyada veremesin allah katında ver bukadarini haketmiyormuyum bunlari söyleyemiyorum yücele bende sizle paylaşıyorum ben çok acı çekiyorum dayanılmaz bi hayatım var tahamülü mümkün olmaya tek dayanam yücelimdir beni anlıyomusunuz içimi döküyorum size beni al bu hayattan yücelim ama ben yücele söyleyemiyorum bunu biliyomusunuz belki soylesem alır ama onumda hayatını maf etmek istemiyorum ama onsuzda yapamıyorum neyapacamı bilmiyorum çıkmazdayım seni seviyorum aşım sana ölcek kadar götür beni bu altın kafesten al sesimı cikarmam yucelimmmm:(:(:(:(:(:(:(:(

    • aslıhan kılıç - 13 Ocak 2014 Pazartesi

      yücelim beni alsan götürsen sesimi bile çıkarmam asla ama yapamasin dtıkeyilmi olmaz beni götüremesin ama artık dayanamıyorum bu hayata beni al götürde diyemiyorum biliyomusunuz buraya yazanlar yücel beni götvrse hiç sesimi çıkarmam duyomusunuz beni beni al götür diye sadece buraya yazabiliyorum bu çok acı iste çok zor ben yücelle ölüme giderim öldürecem dese onada giderim arkadaşlar benim çok canım acıyor yücelimmmm seni ölümü düşünecek kadar seviyorum ama yoruluyorumda artik sensizlikten ömrümmm benim sen olmasan tutunamam bu hayata ökzüz yücelim beni o yüreyinde büyüttünya rabbim seni korusun ömrümmm

    • aslıhan kılıç - 13 Ocak 2014 Pazartesi

      ben öyle seviyorumki kelimeler tükeniyor onda 29 harf eksik kalıyor anlıyomusunuz bana hiç duymadım hiç biyerde yazmayan bi kelime bulun ben aslı yüceli çok seviyorum kelimelerim onda tükendi 29 harf bitti yok oldu ama bir arada olmamızda mümkün deyil çok acımasız bi yaşamdayız tükenmek üzereyim kalbim duruyor gözlerim bakıyor sadece

    • onur sümer - 13 Ocak 2014 Pazartesi

      sağolun sewgilime gönderecek sözler buldum seni seviyom aysemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

    • fatih eldemir - 13 Ocak 2014 Pazartesi

      aşk nasıl bişey biliyor musn ? suyun altında uzun süre kaldıktan sonra başınızı kaldırıp bir nefes alırsınız ya hah işte o aldığınız ilk nefestir. yada okyanusun ortasında küçük bir kayıkla masur kalırsın ya yanından büyük bir tekne geçer ha o teknede eski bir dostunu bulmak gibidir !

    • Tuğçe özerler - 12 Ocak 2014 Pazar

      Aşkım için ölmeyi bile göze alırım

    • irem kayaaaa - 11 Ocak 2014 Cumartesi

      bana hayallerinle degl dualarınla eslık eder misinnnn....

    • SeMaNuR KaYnAr - 11 Ocak 2014 Cumartesi

      insanlar aşk olmadan yaşayamicaklarını düşünür onlara oksijenin daha önmli olduğunu söyleyin :)

    • efsane zaza - 11 Ocak 2014 Cumartesi

      her aşk çok zordur ben biliyorum

    • esra - 10 Ocak 2014 Cuma

      sevmek buysa benimki ne

    • gül erdoğan - 09 Ocak 2014 Perşembe

      aşk aslında hava su toprak ve en sonu ölümdür teşekürler çok yardımcı oldunuz.

    • merve oğuz - 08 Ocak 2014 Çarşamba

      aşk bütün gemilerin battığı limanda batmayan tek gemidir

    • merve oğuz - 08 Ocak 2014 Çarşamba

      insanlar fazla takıyorsanırım adına aşk deniyor

    • güneş işik - 08 Ocak 2014 Çarşamba

      ya size çok tşk ediyorum bu site bence çok yararlı bir site:);)

    • Tolga Çakmak - 08 Ocak 2014 Çarşamba

      Ve ben dilek tutmadım hıc. Hep dua ettim. Ömrüm ömrüne nasip olsun diye >3

    • volkan morkoc - 06 Ocak 2014 Pazartesi

      son bir dilegim var ,dinle sözlerimi '' öldügünde gözlerimi sen kapa o anda yüz ifademe bak ben degil kalbim görmek ister seni,fısılda kulagıma sevmemişte olsa bebegimdi diye ,eyer yüzümüde görmek istemezsen ....İLK TOPRAGIMI SEN AT kara söylesen sana HAYKIRSIN ''O SENİ ÇOK SEVDİ '' bir kere agla göz yaşın damlasın topraga giderken el salla bu bana yeter,ama unutma azen gel BENDE SENİ SEVMİŞTİM de olurmu yalanda olsa......unutulmayanlara......:)():......

    • helin allena nur - 05 Ocak 2014 Pazar

      ask sadece dokunmak degildir onun varligiyla yetinmektir

    • esra erdem - 05 Ocak 2014 Pazar

      çok çok çok çok güze çok işime yaradı çok teşekkür ederim

    • Nergis haliloglu - 03 Ocak 2014 Cuma

      Çok işime yaradi sagolun

    • eylül ezgi - 03 Ocak 2014 Cuma

      çok işime yaradı tşk

    • senanur uslu - 01 Ocak 2014 Çarşamba

      ağladığım zaman gözyasım güldüğüm zaman mutluluğumdüşündüğüm zaman hayalim kokladığım zaman çiçeğim öldüğüm zaman son nefesimolur musun aşkımmmmmmmmmmm

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