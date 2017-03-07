Sevdiğinize söylemek ya da bir sms ile iletmek isteyeceğiniz en güzel, en etkileyici aşk sözleri sizler için bu sayfada derledik. İşte En Güzel SMS Aşk ve Sevgi Mesajları, Duygusal Aşk Mesajları ile Sevgiliye Özel Kısa ve Uzun Aşk sözleri. Ünlü yazarlar, şairler Aşk ve Sevgi hakkında neler söylemiştir? İşte Aşk Sözleri, Aşk Sözleri 2013, Aşk Mesajları 2014 Güzel Sözler ve ayrıntılar.. Sevdiğinize yollayabileceğiniz aşk ile ilgili sözler, en güzel aşık sözleri ve aşk mesajlarını sizler için biraraya getirip bir sayfada toparladık.

Sizde aşağıdaki linkten En Güzel Aşk Sözleri okuyabilir ve aşkınıza gönderebilirsiniz.



En Güzel Aşk Sözleri Sayfası İçin Tıklayın!

Acı Sözler, Acı Mesajlar 2017 Sayfası İçin Tıklayın!



Bir aşkı başka aşk söndürebilir. Askta ne yükseklik, ne alçaklık, ne de akillilik ve akilsizlik vardır. Hafızlık, şeyhlik, müritlik yoktur. Sadece kepazelik, aşağılık ve rintlik vardır.

İnsanin toprağını aşk şebnemi ile yoğurdukları için alemde yüzlerce fitne ve kargaşalık peyda olur. aşkın yüzlerce neşteri, ruhun damarlarına sokuldu ve oradan gönül adi verilen bir damla aldı... aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır, ne de ucu bucağı.'

Günün birinde hepimiz sonsuza dek susacağız onun için sevdiklerimize .. seni seviyorum .. demekten çekinmeyin!

Annem yaşı iIerIedikçe eIim koIum ağrıyo diyor, ah be annem benim yaşım kaç ki hergün soI yanım ağrıyor..



Gecenin karanIığında, güneşin ışığında, suyun damIasında, seIin coşkusunda, kimi yanımdasın kimi rüyamda, ama hep akIımdasın sakın unutma.



Sen, hayaIini kurup, sonunda buIduğum o hayaIIerimdeki adam değiIsin. Sen karşıma çıkıp, bana aşkı hayaI ettiren iIk sevgiIisin.



Aşk, sakızdan çıkan sözIer kadar basit oImaya devam ettikçe, insanIar da onu çiğneyip tükürmeye devam edecekIer.



Aşk bittikten sonra arkadaş kaIaIım diyenIer! GüIe başka isim versen değişik kokacak mı?

Ünlü yazarlar, şairler Aşk ve Sevgi hakkında neler söylemiştir?



Augustinus: 'Sevgi ruhun güzelliğidir.'



Franz Xaver Von Baader: 'Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır.'



François Bacon: 'Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz'



Bailey: 'Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır'



Balzac: 'Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar'



Basta: 'Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever''



Sizlerde bu sayfada aşk ile ilgili güzel sözleri, aşk sözleri, aşk mesajlarınızı bizler ile paylaşabilirsiniz.



Her zaman sevgi ile güzellikle kalın...







