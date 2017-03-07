Sevdiğinize söylemek ya da bir sms ile iletmek isteyeceğiniz en güzel, en etkileyici aşk sözleri sizler için bu sayfada derledik. İşte En Güzel SMS Aşk ve Sevgi Mesajları, Duygusal Aşk Mesajları ile Sevgiliye Özel Kısa ve Uzun Aşk sözleri. Ünlü yazarlar, şairler Aşk ve Sevgi hakkında neler söylemiştir? İşte Aşk Sözleri, Aşk Sözleri 2013, Aşk Mesajları 2014 Güzel Sözler ve ayrıntılar.. Sevdiğinize yollayabileceğiniz aşk ile ilgili sözler, en güzel aşık sözleri ve aşk mesajlarını sizler için biraraya getirip bir sayfada toparladık.
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Bir aşkı başka aşk söndürebilir. Askta ne yükseklik, ne alçaklık, ne de akillilik ve akilsizlik vardır. Hafızlık, şeyhlik, müritlik yoktur. Sadece kepazelik, aşağılık ve rintlik vardır.
İnsanin toprağını aşk şebnemi ile yoğurdukları için alemde yüzlerce fitne ve kargaşalık peyda olur. aşkın yüzlerce neşteri, ruhun damarlarına sokuldu ve oradan gönül adi verilen bir damla aldı... aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır, ne de ucu bucağı.'
Günün birinde hepimiz sonsuza dek susacağız onun için sevdiklerimize .. seni seviyorum .. demekten çekinmeyin!
Annem yaşı iIerIedikçe eIim koIum ağrıyo diyor, ah be annem benim yaşım kaç ki hergün soI yanım ağrıyor..
Gecenin karanIığında, güneşin ışığında, suyun damIasında, seIin coşkusunda, kimi yanımdasın kimi rüyamda, ama hep akIımdasın sakın unutma.
Sen, hayaIini kurup, sonunda buIduğum o hayaIIerimdeki adam değiIsin. Sen karşıma çıkıp, bana aşkı hayaI ettiren iIk sevgiIisin.
Aşk, sakızdan çıkan sözIer kadar basit oImaya devam ettikçe, insanIar da onu çiğneyip tükürmeye devam edecekIer.
Aşk bittikten sonra arkadaş kaIaIım diyenIer! GüIe başka isim versen değişik kokacak mı?
Ünlü yazarlar, şairler Aşk ve Sevgi hakkında neler söylemiştir?
Augustinus: 'Sevgi ruhun güzelliğidir.'
Franz Xaver Von Baader: 'Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır.'
François Bacon: 'Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz'
Bailey: 'Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır'
Balzac: 'Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar'
Basta: 'Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever''
Sizlerde bu sayfada aşk ile ilgili güzel sözleri, aşk sözleri, aşk mesajlarınızı bizler ile paylaşabilirsiniz.
Her zaman sevgi ile güzellikle kalın...
esma esenkesen - 19 Şubat 2014 Çarşambasadece boş vakitlerimde aklına geliyorsam UNUTgitsin
Anonim - 16 Şubat 2014 Pazarİstanbul kadar güzel ve zor olabılırsın ama Fatıh kadar kararlıyım..
MEHMET KCLP - 07 Şubat 2014 CumaHANİ UGRUNA HERSEYİ FEDA EDERSİNYA GÖZUNE HİÇBİRSEY GELMEZ YAHANİ İÇİNDE FIRTINALAR KOPERYA DURDURAMAZSIN UYUSANDA HAYALİ HEP YANINDADIRAGLASAN YA BİR RÜZGAR OLUP İCİNİ FERAHLATIR ANLATAMAZSIN İÇİNDEKİ BU DUYGUYUKELİMELER SATILAR ANLATAMAZ SADECE GÖZLER BİRBİRİNE BAKIP ANLATIR Bİ O GÖZLER ANLARİÇİNDEKİ DUYGUYU SENİ SEVİYORUM BEBEYİM
aslihan güner kilic - 29 Ocak 2014 Çarşambaçölün suya duyduğu özlem bile benim sana duyduğum aşkın yanında hiç kalır ben sana kavuştuğum gün çöller GÔZYAŞLARIMLA ISLANIR
gamze kısacık - 28 Ocak 2014 SalıSeviyorum özlüyorum demek çok kolay sadece seviyorum demekle olmuyor.. hani nefesin düğümlenir yutkanamassın ya gözlerin dolar hıckaramassın ağlayamassın hani fırtınalar kopar içinde durduramassın ya işte sana olan sevgim onun gibi birşey işte < alimmmm 3 sana aşığım
yorgunsavaşçı - 28 Ocak 2014 SalıSevmek, sevdiğin kişiyle birlikte olmak değildir unutma. Çünkü aşk; 'onunla yaşamak değil, onu yaşamaktır aslında..
uslanmaz asi - 27 Ocak 2014 Pazartesiseni seviyorum demek çok kolay dille,bide kalpten söylemeyi denesene...
meryem parlak - 26 Ocak 2014 PazarBazílari süper :-)
hakan taşdemir - 26 Ocak 2014 PazarAh sevda bahçemin tutsak çiçeği.. Ben seni oraya hapsettim. Seni hapsettim kırık bir aşk şarkısı eşIiğinde. Hüzne buIadım seni. Deniz meItemIerini okşayan saçIarını hapsettim kaIbimin kıvrımIarına. Ordasın artık. Oradasın ve ne kadar oIman gerekiyorsa.
ibrahim coşkun - 26 Ocak 2014 Pazarsewmek ölüm gibidir bırakmak zulüm gibidir.... sen gitdin ben < bitdim > ...cosgun..
arzu - 25 Ocak 2014 CumartesiÇok güzel aşk sözleri var .tabi bazıları
firuzan urus - 23 Ocak 2014 Perşembesevmek yaşamak kadar tatlı ise unutulmak ölüm kadar acıdır
nazlıcan akdağ - 23 Ocak 2014 Perşembebüyük aşklar ya "sonsuzdur" yada "onsuz"
ertuğrul aktaş - 23 Ocak 2014 PerşembeSeven unutmaz unutan sevmemiştir Sevipte unutmuşsa sevmisini bilmemiştirYapraklar dökülebilir güller solabilirSeni herkez unutabilir ama ben aslaa!!!!!
mehmet - 23 Ocak 2014 Perşembemusa aydın caldım kardesim
çılgın aşık - 23 Ocak 2014 PerşembeDeli sormuş deliye hiç sevdiğin oldu mu diye¿ deli gülmüş deliye ben niye delirdim diye♡♥:-) :-D♡♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ben aşık oldum.
suruclu şimşek - 22 Ocak 2014 Çarşambatesekürler
musa aydın - 22 Ocak 2014 Çarşambagecemle gunduzumle.ayımla guneşimle ve sana olan butun sevdamla seni seviyorum .d
suskun batmanliyy - 21 Ocak 2014 SalıAlfabede hem unlu hem de ünsüz harf vardır .; ister ünlü ol ister ünsüz yeterli Karaktersiz olma...
fadime sayar - 21 Ocak 2014 SalıGördüğünü herkes sever, sen onda görmediğini bulacaksın. Eğer gerçek aşk istiyorsan; Ten"e değil, kalbe dokunacaksın.
fadime sayar - 21 Ocak 2014 SalıSevmek zor iş, ne maaşı var ne sigortası, Bir ayrıIığı var bir de gözyaşı…
ayşegül - 21 Ocak 2014 Salıağladığım zaman gözyasım güldüğüm zaman mutluluğumdüşündüğüm zaman hayalim kokladığım zaman çiçeğim öldüğüm zaman son nefesimolur musun aşkımmmmmmmmmmm
gulnihal keydal - 21 Ocak 2014 SalıAsk bir kelebek gibidir ..Pesinden kostukca hep senden kacar...En iyisi birak ucsun hic beklemedigin bir Anda geli omzuna «konsun »
ECE DURU ÖZBAY - 20 Ocak 2014 PazartesiAŞK SADECE ONA İTAAT ETMEK DEĞİL.... ONU UZAKTAN İZLEMEK DEĞİL.... ONU SEVDİĞİNİ DİLE GETİREMEMEK DEĞİL.... ONA AŞKINI KAĞITLARA YAZARAK OLMAZ ...... KALBİNE GÖMEREK DEĞİL.. ONU SEVMEK ONA SÖYLEMEKTİR.... ONU AĞAÇ OLARAK GÖRÜP DALINDA MEYVE VERMEK GİBİ BİR ŞEY AŞK :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :):) :) :) :) :) :)
sahra toprak sönmez - 20 Ocak 2014 Pazartesigerçekten çok güzel sözler...
mahmut ak - 19 Ocak 2014 Pazaraşkı anlat dediler anlatıyor millet ben dahil .. hep anlattık da tam aşık olamadık galiba hep birimizinden biri eksik çıktı .. aşk bence zor ama eglencceli . .
Helin filiz - 19 Ocak 2014 PazarGeceler uyumak için değil seni özlemmeek için sanki
gizem karabulut - 19 Ocak 2014 PazarBen hayatta ilk kez birisine bu kadar aşık oldum.oda bana aşıktı.ama şimdi o başka biriyle çıkıyor.
yldz tatar - 18 Ocak 2014 CumartesiBir insan birisini seviyorsa oldugu gibi sever ♡
gizem küçük - 18 Ocak 2014 Cumartesisevgilim için çok güzel sözler seni seviyorum aşkımmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmm
Esra ceyhan kaplan - 18 Ocak 2014 CumartesiYa súPer sözler helal olsun be :)
aşık var - 18 Ocak 2014 CumartesiHaklısı karde sim seven degil sevilen kıymet bilme İi ve guzel aşklar
helin filiz - 18 Ocak 2014 CumartesiGerçek aşk hayalet gibidir bahseden çoktur ama gören yoktur
ferhat - 18 Ocak 2014 CumartesiAsk insanin duygukarini ve aklini birbirine karistran dehset.bir eylemdir bazen ne yapacagini bilmemek bazen kkendinden gecmek bazende her seyi karsisina almktr o sevda ugruna . Ve aklin isleyemedigi sadece duygularla hareket edldigi bir seydir. Bu yuzden olgunlstirir ama bi o kadarda basitlestirir. Tabi benim dusunceme gore
sezer arslan - 17 Ocak 2014 CumaSeN GiTmE TaKvImDeN GüNlEr GiTsIn AmA SeN GiTmE SeVgILiM.
merve - 16 Ocak 2014 PerşembeBen seni günde bir defa düşünüyorum, o da 24 saat sürüyor :)
istanbul - 16 Ocak 2014 PerşembeUzaklaşıp yok olmak,Dilsiz olup sessizliğe dalmak, sevdiğine dalıp yanlızlığına gömülmek, Korkaklık mıdır? Cesaret mi? Mutlulukla mı ölçülür aşk? Neden aşkını kendi mutluluğu ile ölçer ki insan? Aşk sevdiğinin mutluluğu değilmidir? Bunun için cesaret istenmez mi? Kaçıp gitmek, Ormandaki yangın yayılmasın diye yangının karşısına geçilmez mi? O güzel orman yanmasın diye ÜÇ BEŞ ağaç feda edilmez mi? O yangın işte ben, kendi kendime yanan. ..
taylan eroğlu - 16 Ocak 2014 Perşembeburası aşklar ülkesi merhaba prenses güzelliğine diycem yok iki nokta parantez :)
rıdvan dilman - 16 Ocak 2014 Perşembekapına geldim kapına geldim af dilemeye değil suratına tukurmeye geldim
bir umuttur yaşamak - 16 Ocak 2014 Perşembehersevenin bir dostu olmalı
ümit DİNÇER - 15 Ocak 2014 ÇarşambaBazen Beklemektir Sevmek Ne Kadar Bekleyeceğini Bilemeden...
Rukiye Şimşek - 14 Ocak 2014 Salısevse yanımda olurdu.KISA VE NET!!!!!!!
hakkı akyiğit - 14 Ocak 2014 Salıben aşık olduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum
Erdem Silay - 14 Ocak 2014 SalıGüzel bir site başarılar dilerim.
muhammet karacikoglu - 13 Ocak 2014 PazartesiBir gul yetistirdim adini sevgi koydum bir demet gul yetistirdim adini ask koydum .... birdemet gul yetistirdigime ragmen sevgi yakami birakmadi onun icin asik olma arkds sadece sevvvv ask unutulur gecer ama sevgi aslaaa... muhammet karacikoglu .....
aslıhan kılıç - 13 Ocak 2014 Pazartesiyücelim allah katında ver soyismini bu dünyada veremesin allah katında ver bukadarini haketmiyormuyum bunlari söyleyemiyorum yücele bende sizle paylaşıyorum ben çok acı çekiyorum dayanılmaz bi hayatım var tahamülü mümkün olmaya tek dayanam yücelimdir beni anlıyomusunuz içimi döküyorum size beni al bu hayattan yücelim ama ben yücele söyleyemiyorum bunu biliyomusunuz belki soylesem alır ama onumda hayatını maf etmek istemiyorum ama onsuzda yapamıyorum neyapacamı bilmiyorum çıkmazdayım seni seviyorum aşım sana ölcek kadar götür beni bu altın kafesten al sesimı cikarmam yucelimmmm:(:(:(:(:(:(:(:(
aslıhan kılıç - 13 Ocak 2014 Pazartesiyücelim beni alsan götürsen sesimi bile çıkarmam asla ama yapamasin dtıkeyilmi olmaz beni götüremesin ama artık dayanamıyorum bu hayata beni al götürde diyemiyorum biliyomusunuz buraya yazanlar yücel beni götvrse hiç sesimi çıkarmam duyomusunuz beni beni al götür diye sadece buraya yazabiliyorum bu çok acı iste çok zor ben yücelle ölüme giderim öldürecem dese onada giderim arkadaşlar benim çok canım acıyor yücelimmmm seni ölümü düşünecek kadar seviyorum ama yoruluyorumda artik sensizlikten ömrümmm benim sen olmasan tutunamam bu hayata ökzüz yücelim beni o yüreyinde büyüttünya rabbim seni korusun ömrümmm
aslıhan kılıç - 13 Ocak 2014 Pazartesiben öyle seviyorumki kelimeler tükeniyor onda 29 harf eksik kalıyor anlıyomusunuz bana hiç duymadım hiç biyerde yazmayan bi kelime bulun ben aslı yüceli çok seviyorum kelimelerim onda tükendi 29 harf bitti yok oldu ama bir arada olmamızda mümkün deyil çok acımasız bi yaşamdayız tükenmek üzereyim kalbim duruyor gözlerim bakıyor sadece
onur sümer - 13 Ocak 2014 Pazartesisağolun sewgilime gönderecek sözler buldum seni seviyom aysemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
fatih eldemir - 13 Ocak 2014 Pazartesiaşk nasıl bişey biliyor musn ? suyun altında uzun süre kaldıktan sonra başınızı kaldırıp bir nefes alırsınız ya hah işte o aldığınız ilk nefestir. yada okyanusun ortasında küçük bir kayıkla masur kalırsın ya yanından büyük bir tekne geçer ha o teknede eski bir dostunu bulmak gibidir !
Tuğçe özerler - 12 Ocak 2014 PazarAşkım için ölmeyi bile göze alırım
irem kayaaaa - 11 Ocak 2014 Cumartesibana hayallerinle degl dualarınla eslık eder misinnnn....
SeMaNuR KaYnAr - 11 Ocak 2014 Cumartesiinsanlar aşk olmadan yaşayamicaklarını düşünür onlara oksijenin daha önmli olduğunu söyleyin :)
efsane zaza - 11 Ocak 2014 Cumartesiher aşk çok zordur ben biliyorum
esra - 10 Ocak 2014 Cumasevmek buysa benimki ne
gül erdoğan - 09 Ocak 2014 Perşembeaşk aslında hava su toprak ve en sonu ölümdür teşekürler çok yardımcı oldunuz.
merve oğuz - 08 Ocak 2014 Çarşambaaşk bütün gemilerin battığı limanda batmayan tek gemidir
merve oğuz - 08 Ocak 2014 Çarşambainsanlar fazla takıyorsanırım adına aşk deniyor
güneş işik - 08 Ocak 2014 Çarşambaya size çok tşk ediyorum bu site bence çok yararlı bir site:);)
Tolga Çakmak - 08 Ocak 2014 ÇarşambaVe ben dilek tutmadım hıc. Hep dua ettim. Ömrüm ömrüne nasip olsun diye >3
volkan morkoc - 06 Ocak 2014 Pazartesison bir dilegim var ,dinle sözlerimi '' öldügünde gözlerimi sen kapa o anda yüz ifademe bak ben degil kalbim görmek ister seni,fısılda kulagıma sevmemişte olsa bebegimdi diye ,eyer yüzümüde görmek istemezsen ....İLK TOPRAGIMI SEN AT kara söylesen sana HAYKIRSIN ''O SENİ ÇOK SEVDİ '' bir kere agla göz yaşın damlasın topraga giderken el salla bu bana yeter,ama unutma azen gel BENDE SENİ SEVMİŞTİM de olurmu yalanda olsa......unutulmayanlara......:)():......
helin allena nur - 05 Ocak 2014 Pazarask sadece dokunmak degildir onun varligiyla yetinmektir
esra erdem - 05 Ocak 2014 Pazarçok çok çok çok güze çok işime yaradı çok teşekkür ederim
Nergis haliloglu - 03 Ocak 2014 CumaÇok işime yaradi sagolun
eylül ezgi - 03 Ocak 2014 Cumaçok işime yaradı tşk
senanur uslu - 01 Ocak 2014 Çarşambaağladığım zaman gözyasım güldüğüm zaman mutluluğumdüşündüğüm zaman hayalim kokladığım zaman çiçeğim öldüğüm zaman son nefesimolur musun aşkımmmmmmmmmmm