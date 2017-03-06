Üç aylar olarak nitelendirilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının, kalplerin ve gönüllerin manevi doyum mevsimidir.Bu aylar ''Müslümanlar olarak Hakk'ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan iştiyakımızı zirve noktaya taşıyıp huzur iklimine doğru seyahat ettiğimiz müstesna zaman dilimleridir. '' Regaip kandili Mesajları, Regaip Kandili Hakkında Bilgi ve Regaip Kandili Duası'na (Nihat Hatipoğlu Regaip Kandili Duası) aşağıda verdiğimiz aktif linklerden ulaşıp yararlanabilirsiniz...''

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