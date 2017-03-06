Regaip Kandili Önemi ve Anlamı web sayfamızda
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    • Regaip Kandili Önemi ve Anlamı web sayfamızda

    Regaib Kandili ne zaman 2017... Regaip Kandilinde Müslüman alemi neler yapmalı? Regaip Kandili nedir? Bu geceyi nasıl ihya etmeli. İşte Regaip Kandili Duası, Regaip Kandili Mesajları sözleri ve Regaip Kandili hakkında bilgi...

    Regaip Kandili Önemi ve Anlamı web sayfamızda

    Üç aylar olarak nitelendirilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının, kalplerin ve gönüllerin manevi doyum mevsimidir.Bu aylar ''Müslümanlar olarak Hakk'ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan iştiyakımızı zirve noktaya taşıyıp huzur iklimine doğru seyahat ettiğimiz müstesna zaman dilimleridir. '' Regaip kandili Mesajları, Regaip Kandili Hakkında Bilgi ve Regaip Kandili Duası'na (Nihat Hatipoğlu Regaip Kandili Duası) aşağıda verdiğimiz aktif linklerden ulaşıp yararlanabilirsiniz...''

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    ''Bu özel aylar ve bu ayların içinde barındırdığı mübarek gün ve geceler, bizlere, hızla geçen zamanın değerini idrak etmenin, durup düşünmenin, hayatın yoğun koşuşturması ve temposu içinde kendimize dönüp, gönül alemine nazar kılmanın ve içe doğru bir yolculuk yapmanın imkanlarını sunar. Ayrıca Yüce Allah'a gönülden yalvararak, gün ahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi tövbeyle arındırma, kendimizi bulma ve bilme, nefsin sonu gelmez arzu ve ihtiraslarına dur deme ve onlardan uzaklaşma imkanını bahşeder.

    Vahyin nüzulünün 1402. yılını idrak ettiğimiz bu yılda, üç aylar ve bu aylarda bulunan mübarek geceleri fırsat bilerek, Yüce Rabbimizin çağlar üstü evrensel mesajını anlama, O;nun anlam ve hikmetiyle buluşma ve hayatımıza tatbik etme adına, her zaman olduğu gibi gayretli olmak durumundayız. Çünkü manevi ve ahlaki değerlerin yozlaştırıldığı, aile değerlerinin ve toplumun ortak bağlarının yok olmaya yüz tutarcasına zayıflatıldığı, dünyanın sanal ve geçici meşgalelerinin ve sonu gelmez heveslerinin bütün hayatımızı ve geleceğimizi ipotek altına aldığı günümüzde, Yüce Mevlamızın En'am suresinde 'Bu (Kur'an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin' buyurduğu üzere, Rabbimizin rahmet yüklü mesajı Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya, bunun için de onun değerlerini yaşamaya, yaşatmaya ve bu çerçevede Sevgili Peygamberimiz'in (s.a.s.) örnek hayatını ve ahlakını da rehber edinmeye ihtiyacımız büyüktür.''

    Medya73 -   [255809]

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