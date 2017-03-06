Allah'a şükürler olsun ki, islam dinine gönülden bağlı halkımızın, "üç aylar" diye özel bir önem verdiği Recep, Şaban ve Ramazan aylarına yaklaşmış bulunuyoruz. Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, mümin kullarına, ragibetler, yani ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. '' Regaip kandili Mesajları, Regaip Kandili Hakkında Bilgi ve Regaip Kandili Duası'na (Nihat Hatipoğlu Regaip Kandili Duası) aşağıda verdiğimiz aktif linklerden ulaşıp yararlanabilirsiniz...''

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Yüce Allah'ın insanlara rahmetini bolca ihsan ettiği, belli vakitler ve belli mevsimler vardır. Kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan ayları da, feyiz ve bereketi bol olan zaman dilimlerindendir.

Sevgili Peygamberimiz(sav), bu aylarda her zamankinden daha çok ibadet eder ve söyle dua ederdi. "Allah'ım! Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur."

Şüphesiz ki bu aylar, dünyanın ağır işleriyle bnalan ruhlarımızı dinlendirmek ve kulluk şuuru ile içinde Yüce Allah'ın merhametine sığınmak için çok büyük fırsatlardır. Bu aylarda yapılacak dualar, tövbe-istiğfar, iyilikler ve hayırlar, sevinç ve üzüntülerin gönülden paylaşılması, Rabbimizin katında karşılığını fazlasıyla bulacaktır.

Regaib Kandili; Yüce Allah'ın Rahmetinin, ihsan ve manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a dua edenlerin affdilmelerinin ümit edilmesi ve müminlere gönülden arzulaması sebebiyle bu geceye "regaib" denilmiştir.

Medya73.com ailesi olarak, tüm müslümanların üç aylarını şimdiden kutlar, regaib gecesi yapılacak olan dua ve yakarışları Allah nezdinde kabul etsin dilekleriyle, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun.