Berat Kandili Borçtan, suç ve cezadan kurtulmak anlamına gelmektedir. Günahlardan kurtulmaya vesile olan Şaban ayının onbeşinci gecesi de Berat gecesi olarak idrak edilir. 2017 Yılı Berat Kandili 10 Mayıs Çarşamba akşamını 11 Mayıs Cuma gününe bağlayan geceye denk geliyor.



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Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardı:

"Recep, Allah'ın ayıdır. Şaban, benim ayımdır. Ramazan, ümmetimin ayıdır". Mübarek Recep ayının ardından gelen Şaban ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayıdır. Bu mübarek ayın değerini bilerek, ibadetlerimizi yapmalı, alemlerin Rabbinden af dilemeliyiz.



Medya73.com ailesi olarak, tüm müslümanların Berat Kandilini şimdiden kutlar, Berat Kandili gecesi yapılacak olan dua ve yakarışları Allah nezdinde kabul etsin dilekleriyle, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun.