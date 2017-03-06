Berat Kandili Borçtan, suç ve cezadan kurtulmak anlamına gelmektedir. Günahlardan kurtulmaya vesile olan Şaban ayının onbeşinci gecesi de Berat gecesi olarak idrak edilir. 2017 Yılı Berat Kandili 10 Mayıs Çarşamba akşamını 11 Mayıs Cuma gününe bağlayan geceye denk geliyor.
(Siz değerli okuyucularımız için; Berat Kandili nedir, Berat Kandili Önemi ve Anlamı! Berat Kandili Duası, Nihat Hatipoğlu Berat Kandili Duası, En Güzel Berat Kandili Mesajları 2017 ve Berat Kandili hakkında tüm detayları aşağıdaki aktif linklerde toparladık.)
Berat Kandili Nedir? Berat Kandili Önemi ve Anlamı İçin Tıklayın!
Berat Kandili Duası ve Nihat Hatipoğlu Berat Kandili Duası Video İzlemek İçin Tıklayın!
En Güzel Berat Kandili Mesajları 2017 Sayfası İçin Tıklayın!
Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardı:
"Recep, Allah'ın ayıdır. Şaban, benim ayımdır. Ramazan, ümmetimin ayıdır". Mübarek Recep ayının ardından gelen Şaban ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayıdır. Bu mübarek ayın değerini bilerek, ibadetlerimizi yapmalı, alemlerin Rabbinden af dilemeliyiz.
Medya73.com ailesi olarak, tüm müslümanların Berat Kandilini şimdiden kutlar, Berat Kandili gecesi yapılacak olan dua ve yakarışları Allah nezdinde kabul etsin dilekleriyle, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
Nihat Hatipoğlu Beraat Kandili Duası dinle
İslam Dininin Mübarek gecelerinden Şaban Ayının 15. Gecesi Berat Kandilidir. Peki Berat Kandili Nedir? Berat Kandili 2017 ne zaman? Berat Kandilinde neler yapılır? İşte Berat Kandili Duası (Nihat Hatipoğlu Berat Kandili Duası), En Güzle Berat Kandili Mesajları 2017 ile Berat Kandili Önemi ve tüm detaylar...
Berat Kandili Borçtan, suç ve cezadan kurtulmak anlamına gelmektedir. Günahlardan kurtulmaya vesile olan Şaban ayının onbeşinci gecesi de Berat gecesi olarak idrak edilir. 2017 Yılı Berat Kandili 10 Mayıs Çarşamba akşamını 11 Mayıs Cuma gününe bağlayan geceye denk geliyor.
Okuyucu Yorumları
Bu habere yorum yazın:
Güncel Haberleri
- Kadir Gecesi nedir ve nasıl İbadet edilmeli
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen Kadir Gecesi Ramazan'ın 27.gecesinde idrak edilecek. Bizde sizler için En Güzel Kadir Gecesi Mesajları 2017, Kadir Gecesi06.03.2017 14:16
- 2017 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?
Üç Aylar nedir? Üç Aylar ne zaman başlıyor? (Üç Aylar başlangıcı ne zaman) , Üç Aylar 2017 bu yıl hangi tarihte başlıyor. İşte Üç Aylar başlangıcı 2017 ve Üç Aylar hakkında bilgi...06.03.2017 14:12
- Üç Aylar 2017 ne zaman başlıyor?
Üç Aylar nedir? Üç Aylar ne zaman başlıyor? (Üç Aylar başlangıcı ne zaman) , Üç Aylar 2017 bu yıl hangi tarihte başlıyor. İşte Üç Aylar başlangıcı 2017 ve Üç Aylar hakkında bilgi...06.03.2017 14:11
- e-Okul VBS girişi ve sınav sonuç ekranı!
E okul'da karne notları ve Takdir teşekkür hesaplama heyecanı yaşanıyor. E okul son yazılı notları, Eokul karne notları ve E okul taktir teşekkür hesaplama sistemi bu sayfada. İşte E okul veli bilgilendirme sistemi06.03.2017 13:49
Video Galeri
Foto Galeri
Öne Çıkan Haberler
- Milli piyango sonuçları sorgula 2016Pek çok insanın hayallerini süsleyen 2016 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi yapıldı. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi yapıldı ve
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitHakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekatçı Komiser Ahmet Çamurun (45)
- Yüksekova İlçe JandarmaHakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde iki ayrı bölgede meydana gelen patlamanın ardından PKK'lılar, İlçe Jandarma
- Bahçeli: Türkiye'nin 3 sorunu varMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiyenin şu anda belirgin üç ana sorununun bulunduğunu açıkladı. Bahçeli, “Bunlardan birincisi
- STKlardan çözüm toplantısıİstanbul'da bir araya gelen STK temsilcileri, Kürt meselesinin, silah bırakma meselesine indirgenmesinin yanlış olduğuna dikkat çekerek,
Son Eklenenler
- Kadir Gecesi nedir ve nasıl İbadet
- 2017 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?
- Üç Aylar 2017 ne zaman başlıyor?
- Nihat Hatipoğlu Beraat Kandili Duası
- Regaip Kandili Önemi ve Anlamı web
- Regaip Kandili 2017 ne zaman idrak
- 2017 Kandil mesajları - Regaip Kandili
- En Güzel Regaip Kandili Mesajları
- 2017 en güzel Regaip Kandili
- En Anlamlı Miraç Kandili Mesajları
Haberle ilgili düşüncenizi buraya yazmak için aşağıdaki 'Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın' formunu kullanabilirsiniz.