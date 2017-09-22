Muzaffer Ceylan'nın avukatı Ali İhsan ALKIŞ aracılığıyla gönderdiği tekzip metni şöyle;



Müvekkilim Muzaffer CEYLAN, uzun yıllardır eğitim camiasına emek vermiş saygın bir eğitimci olarak Ömer Özmimar İmam Hatip Lisesinde öğretmen olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda müftülüğün onayı ile Cuma günleri Küçük Sanayi Sitesi Cami"sinde gönüllü olarak vaaz etmektedir. Pirsus Haber sitesinde kendisi hakkında yapılan haber çarpıtmalarla dolu olup gerçekleri yansıtmamaktadır.



Hiçbir şekilde kendisinin üslup ve ilmiyle bağdaştırılamayacak sözler ve düşünceler müvekkilime aitmiş gibi gösterilerek toplum nezdinde saygınlığının yitirilmesi amaçlanmıştır. Dinin temel referansları olan Kuran ve Sünneti öne çıkararak, toplumun doğru bilgilendirilmesini amaçlayan ve yaşamıyla örnek bir şahsiyet olarak gösterilen müvekkilimin bu tarz ucuz bir söylemle ilişkilendirilmesi, kişilik haklarına kasıtlı bir saldırı niteliği taşımaktadır. Herhangi bir kaynak veya belge gösterilmeden ve hiçbir dayanak belirtilmeden yapılmış olması, haberin maksatlı oluşuna dair kuvvetli bir delildir.



Hiçbir doğru bilgiye dayanmayan ve herhangi bir kaynağı bulunmayan böyle bir haberin hangi gazetecilik ahlakı ve ilkesiyle örtüşeceği hususu da kamuoyunun takdirine sunulmaktadır. Çamur at, tutmazsa izi kalır mantığıyla girişilen bu tarz haberlerin 28 Şubat"tan kalma bir alışkanlıkla yapıldığı ve aynı amaçları taşıdığı malumun ilanıdır.



Haberin hiçbir şekilde araştırma zahmetine girilmeden yapılmış olması, siyasi amaçlar taşıdığı ve toplumu kutuplaştırmayı hedeflediği şüphesini güçlendirmektedir. Gazetecilik ve genel ahlak ilkeleri ile bağdaşmayan bu tavrından dolayı yayın sahibini sorumlu davranmaya davet ederken tekzip ve düzeltme metnimizi saygıyla kamuoyuna arz ederiz. denildi.