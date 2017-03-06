Peygamberimiz'in (s.a.s) Yüce Allah'ın huzuruna yükseldiği en manalı ve en büyük mucizelerden biri olan Miraç Kandili bu yıl 23 Nisan Pazar gününü 24 Nisan Pazartesi'ye bağlayan geceye denk geliyor.



Miraç; Hz. Muhammed'in şahsında 'insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku; varlığın özüne yolculuk' anlamına gelir.



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İslam inancına göre, Hz. Muhammed, Miraç gecesi Cenab-ı Hakk'ın daveti üzerine Cebrail'in rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hz. Muhammed, yolculuğunda ''Burak'' adlı binekle seyahat etti. Beş vakit namaz bu gece farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi de bu gecede verildi. (Miraç Kandili ile ilgili tüm detaylı bilgiye yukardaki linklerden faydalanabilirsiniz.)



Medya73.com ailesi olarak, tüm müslümanların üç aylarını şimdiden kutlar, Miraç Kandili gecesi yapılacak olan dua ve yakarışları Allah nezdinde kabul etsin dilekleriyle, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun.