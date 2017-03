Ana Sayfa » Yerel » Miraç Kandili nedir? (Miraç Kandilinde nasıl dua edilir)

Miraç Kandili nedir? (Miraç Kandilinde nasıl dua edilir)

Dinimiz için her gün, her an önemlidir ama bir yılın içinde öyle mübarek günler ve geceler vardır ki bunların değerini bilmek her inananın görevi olmalıdır. Bu Mübarek gecelerden biri de Miraç Kandili'dir. Peki Miraç Kandili Nedir? Miraç Kandilinde neler yapılır? İşte Miraç Kandili Duası, Miraç Kandili Mesajları güzel ve Miraç Kandili hakkında bilgi...

Medya73 - 06.03.2017 13:57 [1344942]

Okuyucu Yorumları Toplam 0 yorum yapıldı Bu habere yorum yazın: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde medya73.com sitesinin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.