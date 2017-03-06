Miraç Kandili ne zaman 2017! Miraç Kandilinde nasıl dua edilir? Miraç Kandili 23 Nisan Pazar akşamını 24 Nisan Pazartesi gününe bağlayan geceye denk geliyor...
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V) insanlık adına Alemlerin Rabbi'yle buluştuğu kutlu gece... İslam âlemi, dualarla Miraç Gecesi'ni idrak ediyor.
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Medya73.com ailesi olarak, tüm müslümanların üç aylarını şimdiden kutlar, Miraç Kandili gecesi yapılacak olan dua ve yakarışları Allah nezdinde kabul etsin dilekleriyle, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
Miraç Kandili nedir? (Miraç Kandilinde nasıl dua edilir)
Dinimiz için her gün, her an önemlidir ama bir yılın içinde öyle mübarek günler ve geceler vardır ki bunların değerini bilmek her inananın görevi olmalıdır. Bu Mübarek gecelerden biri de Miraç Kandili'dir. Peki Miraç Kandili Nedir? Miraç Kandilinde neler yapılır? İşte Miraç Kandili Duası, Miraç Kandili Mesajları güzel ve Miraç Kandili hakkında bilgi...
Miraç Kandili ne zaman 2017! Miraç Kandilinde nasıl dua edilir? Miraç Kandili 23 Nisan Pazar akşamını 24 Nisan Pazartesi gününe bağlayan geceye denk geliyor...
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