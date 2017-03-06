Öğrenci T.C. Kimlik No:İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır. T.C. Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numarakullanılmaktadır.

Öğrenci Okul No:Okula kayıt sırasında verilen numaradır.Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır.Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinmesi gerekir.



e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2017 Giriş ( e okul vbs ) Giriş İçin Tıklayın!

Öğrenci yada Veli e okul'un sağladığı bilgilere nasıl ulaşır.

1- Numaralı bölgeye Güvenlik Kodunu yazın.

2- Numaralı bölgeye öğrencinin TC. Kimlik numarasını giriniz.

3- Numaralı bölgeye de öğrencinin Okul Numarası'nı girerek öğrencinin tüm bilgilerine ulaşabilirsiniz.

e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi, resmi, MEBBSİ Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir elektronik sistemdir. e-okul vbs sisteminin amacı internet üzerinden velilerin, internet üzerinden okulda okuyan öğrencilerin ders notlarını, devamsızlıklarını, ödevlerini, sağlık problemlerini ve öğrenci hakkında tüm detayları takip etmeleridir. Diğer bir amacıda öğrencilerin kendi ders notlarını, devamsızlıklarını ve performans ödevlerini öğrenebilmesi için kurulan elektronik bir sistemdir. Bu sistem sayesinde Veliler okula gitmeden de öğrencisi hakkında tüm detaylara ulaşabilir.