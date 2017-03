e-okul Veli Bilgilendirme sistemi, resmi, MEBBSİ Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir elektronik sistemdir. e-okul vbs sisteminin amacı internet üzerinden velilerin, internet üzerinden okulda okuyan öğrencilerin ders notlarını, devamsızlıklarını, ödevlerini, sağlık problemlerini ve öğrenci hakkında tüm detayları takip etmeleridir. Diğer bir amacıda öğrencilerin kendi ders notlarını, devamsızlıklarını ve performans ödevlerini öğrenebilmesi için kurulan elektronik bir sistemdir. Bu sistem sayesinde Veliler okula gitmeden de öğrencisi hakkında tüm detaylara ulaşabilir.



Öğrenci yada Veli e okul'un sağladığı bilgilere nasıl ulaşır.

1 Numaralı bölgeye Güvenlik Kodunu yazın.

2 Numaralı bölgeye öğrencinin TC. Kimlik numarasını giriniz.

3 Numaralı bölgeye de öğrencinin Okul Numarası'nı girerek öğrencinin tüm bilgilerine ulaşabilirsiniz.

E OKUL DUYURULAR İLE: Okul yöneticileri ya da öğretmenler tarafından size ulaştırmak istenilen duyurular yer almaktadır. Bireysel bazda ya da toplu duyurular,



E OKUL DERS PROGRAMI: Ders programı, ders başlangıç ve bitiş saatleri, derslere giren öğretmen bilgileri haftalık ders programı,



E OKUL DEVAMSIZLIK BİLGİLERİ: Dönem içinde özürlü ve özürsüz devamsızlıklar,



E OKUL NOT BİLGİLERİ: Öğrencinin okulda aldığı sınav, proje ve performans belirlemeye yönelik çalışmalarla ilgili puanlar,



E OKUL SINAV VE PROJE BİLGİLERİ: Öğrencinin hangi dersten ne zaman sınav olacağı ve projesini teslim edeceği tarihler,



E OKUL ÖĞRENCİ T.C. KİMLİK NO: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır. T.C. Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.



E OKUL ÖĞRENCİ OKUL NO: Okula kayıt sırasında verilen numaradır.Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır.Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinmesi gerekir.



E-OKUL NEDİR?



E-OKUL Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içerir.



E-OKULUN KAPSAMI



* Şu anda e-Okul modülüne tüm resmi ve özel ilköğretim okulları, anaokulları ve özel eğitim okulları giriş yapmaktadır. İleride ortaöğretim kurumlarının da sisteme dahil edilmesi düşünülmektedir.



E-OKULDA NEREDEYİZ?



* Şu an itibariyle öğrencinin okula kaydı, dosya bilgilerinin ve resminin sisteme işlenmesi, nakil alma ve nakil verme işlemleri, devamsızlık girişi ve devamsızlık takibi, okulun ders programının, okutulacak derslerin ve dersi okutacak öğretmenlerin bilgilerinin işlenmesi, sınav tarihleri ve gelişim raporu işlemleri e-okul sistemi üzerinden yapılabilmektedir.



E-OKULDA NELER OLACAK?



* Kısa vadede öğrencilerin sınav ve projelerden aldıkları notların sisteme işlenmesi, öğrenciye karne, takdir, teşekkür gibi belgelerin verilmesi ile ilgili ekranlar devreye alınacaktır.



* Orta ve uzun vadede ise öğrencilerin bedensel gelişim grafiklerinin sistemden alınabilmesi, aşı kartlarının sisteme işlenmesi gibi, bir ilköğretim okulunda öğrencilerle ilgili olarak yapılan tüm iş ve işlemleri yapabilmek için oldukça detaylı ekranlar eklenecektir.



* Ayrıca sistem öğrenci velilerine de açılacak olup, bir öğrenci velisinin öğrenciye ait notları, gelişim raporlarını ve devamsızlık durumunu internet üzerinden takip edebilmesi sağlanacaktır.



OKULLARIMIZA DÜŞEN GÖREVLER



* Okullarımıza düşen en öncelikli ve acil görev e-okul sistemi üzerinde şube ve öğrenci listelerinin tam ve doğru olmasını sağlamaktır. Bu nedenle, kaydı o okulda olup da e-okulda bir başka okulda görünen öğrencinin nakli hemen alınmalı, nakil giden öğrencilerin nakil onayları yönetmelikte öngörülen süre içerisinde verilmeli, e-okula daha önce hiç kaydedilmemiş olan ara sınıf öğrencileri ilgili ekrandan sisteme kaydedilmeli, sınıfı ya da şubesi hatalı olan öğrencilerin bilgileri ivedilikle düzeltilmelidir.

* Sınıf listelerindeki eksiklikleri ve hataları gideren okullarımız, sistemde öğrencilere ait istenen tüm bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak işlemekle yükümlüdür. Sistemde yer alan hiçbir bilgi gereksiz değildir. Artık Bakanlığımız öğrencilerle ilgili bilgileri okullardan istemeyecek, sistemden anlık olarak alacaktır. Bu nedenle tüm bilgilerin büyük bir özenle doldurulması gerekmektedir.



* Sınav belgelerinde kullanılacak olan öğrenci resimleri de sistem üzerinden alınacağından, okullarımızın son günlerde sıkışıklık yaşamamaları amacıyla özellikle 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerin resimlerini öncelikli olarak sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.

* Okullarımız öğrencilere ait özürlü ve özürsüz devamsızlık bilgilerini de sisteme GÜNLÜK olarak işlemekle yükümlüdür.



* Gelişim raporu ile ilgili ekranlar okullarımıza açılmıştır. Bundan böyle öğrencilerin gelişimi sistem üzerinden takip edilecektir. Bu nedenle okullarımızın ilgili raporları bu hafta içerisinde mutlaka sisteme işlemeleri gerekmektedir.



* Sınav tarihlerinin sisteme girilmesi ile ilgili ekran okullarımıza açılmıştır. Not işlemleri ile ilgili ekranlar da hazır olup şu an için açılmış da olabilir. Okul idarecileri not girişi için yetkilendirme yapmak, öğretmenlere bu işlem için şifre vermek ve bilgilendirmek ve not girişlerinin zamanında yapılmasını sağlamakla SORUMLUDUR.



* Okullarımız sistemde yer alan resmi yazı, açıklama ve duyuruları takip ederek açılmış ya da açılacak olan ekranlarla ilgili iş ve işlemleri zamanında yerine getirmekle YÜKÜMLÜDÜR.



İlçe Milli Eğitim Müdürlerine düşen görevler



* İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yukarıda sayılan iş ve işlemlerin okullar tarafından zamanında yerine getirilmesini sağlamak ve gerekli kontrolleri ve uyarıları yapmakla YÜKÜMLÜDÜR.



* Ayrıca İ.Ö.Kurumları Yönetmeliğinin 27.Maddesi gereğince devamsız öğrencilerin takibini yapmak ve bu öğrencilerin durumları ile ilgili bilgileri sisteme işlemekle YÜKÜMLÜDÜR.



* İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mahalli kurtuluş günü, doğal afet vb. nedenlerden ötürü ilçe genelindeki tatil günlerini sisteme işlemek ZORUNDADIR.



* İlçe M.E.Müdürlükleri nakil işlemini zamanında tamamlamayan okulları sistem üzerinden takip edip gereken uyarıları yapmakla YÜKÜMLÜDÜR.



* İlçe M.E.Müdürlükleri başka bir okulda görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirme kayıtlarını zaman kaybetmeden işlemeli, görevlendirmesi biten öğretmenlerin görevlendirme bitiş tarihlerini de zamanında kaydetmelidir.



Karşılaşılan Sorunlar



* Hala sınıf listeleri tam olmayan okullarımız mevcuttur. Not işlemleri ekranı açıldıktan sonra sistemde olmayan öğrenciyi sisteme ekleme şansı kalmayacak, sınıfı yanlış girilmiş öğrencinin sınıfı düzeltilemeyecektir. Bu durumda öğrenci karne alamayacak, sınavlara giremeyecek ve hatta mezun edilemeyecektir.



* Okullarımızın büyük çoğunluğu öğrenciyi sadece sisteme işlemekte ancak öğrenciye ait genel bilgiler, veli bilgileri gibi bilgileri işlememektedir. Sistemin düzenli bir şekilde çalışabilmesi için öğrenciye ait tüm bilgilerin sisteme tam ve doğru bir şekilde işlenmesi gereklidir.



* Milli Eğitim Bakanlığının 2007/74 sayılı genelgesinde günlük bilgilerin (devam-devamsızlıklar vb) sisteme her gün işlenmesi gerektiği belirtildi ise de bu konuda okullarımız yeterli çabayı göstermemektedir.



* Nakil giden bir öğrenci için nakil onayının en geç 15 gün içerisinde verilmesi gerekirken okullarımız bu süreye uymamakta, öğrencinin nakil onayını vermemekte ve bu durum öğrencinin nakil gittiği okulun iş ve işlemlerini de aksatmaktadır. Şu anda İlçemiz genelinde süresi içerisinde nakil onayı verilmemiş olan 48 adet kayıt bulunmaktadır.



* İ.Ö. Kurumları Yönetmeliği gereğince her yıl Kasım ve Nisan ayının 2"nci haftasının son iş gününde öğrencilere verilecek olan gelişim raporlarının sistemden alınması zorunluluğu okullarımıza duyurulduğu halde raporu hala almamış olan 14 adet okulumuz mevcuttur.



* Ders tamamlama ya da başka nedenlerle kadrosunun bulunduğu okuldan başka bir okula görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirmeleri İLSİS"e işlenmemekte bu durumda o öğretmenlerin isimleri, E-Okul sisteminde görünmediği için okulun ders programı, öğrenci notları gibi bilgileri sisteme girme şansı kalmamaktadır.



* Yine kadrosunun bulunduğu okuldan başka bir okula görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirme bitiş tarihleri sisteme işlenmemekte, bu durumda o öğretmen başka bir ile tayin olsa bile e-okulda hala o okulda görünmektedir. Öğretmenin özlük kayıtları da ilimizden gittiği için İLSİS"ten de duruma müdahale edilememekte, ancak kişinin gittiği il aranarak görevlendirme kaydının sona erdirilmesi rica edilmektedir.