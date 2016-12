İslam'ın beş temel şartlarından biri de Ramazan Ayı'ında Oruç tutmaktır. Oruç'ta namaz gibi farzdır. 11 Ayın Sultanı 2016 yılı Mübarek Ramazan Ayı 6 Haziran Pazartesi günü başlıyor. 4 Temmuz 2016 Pazartesi günüde Ramazan ayının son günü olacak. 5 Temmuz Cuma günü ise Ramazan Bayramını kutlayacağız. medya73 Ailesi olarak 2016 Karaman Ramazan imsakiyesi ni siz değerli okuyucularımız için hazırladık.



Ramazan Ayı her yönüyle bir ibadet ayıdır. Her mü"min namazı, orucu, iyilikleri hizmetleri ve duâsıyla bu rahmet ve bereketten nasibini almaya çalışır. Bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğu günahları için Allah"tan af diler, Rabbine niyazda bulunur. Nitekim Ramazan Ayındaki Oruç Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 185. ayet'inde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki;

"O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz!"



"Allâhumme leke sumtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve alâ rızkıke eftartu veli savmi ğadin neveytu fağfir limâ kaddemtu vemâ ahhertu."



ALLAHIM! SENİN RIZAN İÇİN ORUÇ TUTTUM SANA GÜVENDİM, SENİN RIZKIN İLE ORUCUMU AÇTIM.

HAMD OLSUN VERDİĞİN NİMETLERE, SAĞLIK VE AFİYETE.ALLAHIM BENİ, ANAMI, BABAMI VE BÜTÜN MÜ'MİNLERİ BAĞIŞLA. RAHMETİNİ VE YARDIMINI ÜZERİMİZDEN ESİRGEME. BİZLERE YAŞAMA VE DAYANMA GÜCÜ VER. SENİN HERŞEYE GÜCÜN YETER! (AMİN)

Ramazan ayının önemi nedir?



Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namazı, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur, cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.