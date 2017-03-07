Kadir Geceniz Mübarek Kandiliniz Hayırlı olsun...

İnsanların belki çok az zamanda pek çok hayırlara vesile olmasına ve affına sebep olacak mübarek gün ve gecelerde sevdiklerinizle sevincinizi Kandil Mesajlarıyla paylaşmak herkesin içinden geçmiştir. Bazen insanı öyle bir hal alırki ne yazacağını şaşırır kalır. Sizlere yardımcı olmak istedik ve Kadir Gecesi Mesajları, Kadir gecesi Nedir? Kadir Gecesi Önemi ve anlamı ile Kadir Gecesi Duası hazırladık. İşte aktif linkler...

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Ramazan Ayının son günlerini yaşarken Heyecanla beklenen günlerden birtanesi de Kadir Gecesidir. Bin aydan daha hayırlı olan, günahların af edildiği insanların isteklerinin yerine geldiği Mübarek Ramazan Bayramı'nın yaklaşıldığını müjdeleyen O Mübarek gece; Kadir Gecesi 2017 bu sene 21 Haziran Çarşamba akşamını 22 Haziran Perşembe günü'ne bağlayan geceye denk geliyor. Yani Müslüman kardeşlerimizin sabırla, heyecanla ve özlemle beklediği Kadir Gecesi 21 Haziran 2017 gecesi dualarla, ibadetlerle geçirilecek.



Kadir Gecesi, İslam dinine göre, Kur'an-ı Kerim'in vahiy yoluyla İslam Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v) e gönderilmeye başlandığı gecedir.

Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an-ı Kerim'in doksan yedinci suresi olan beş ayetlik Kadr Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur"an"ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kadir Suresinde Kur"an"ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'in doksan yedinci suresi olan Kadr Suresi'nin okunuşu ve meali şu şekildedir.

Kadr Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

"İnnaa enzelnâhü fî leyletil kadr.

Ve maa edrâke mâ leyletül kadr.

Leyletül kadri hayrün min elfi şehr.

Tenezzelül melâiketü verrûhu fîhâ biizni rabbihim.

Min külli emrin selâm. Hiye hattâ matla'ıl fecr."

Meâli:

"Hakikat, biz onu (Kur'anı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır..

Şimdiden kadir gecesinin herkese hayırlar getirmesini yüce haktan dileriz..