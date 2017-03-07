Kadir gecesi nedir ve 2017 Kadir gecesi ne zaman
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  • Kadir gecesi nedir ve 2017 Kadir gecesi ne zaman

    • Kadir gecesi nedir ve 2017 Kadir gecesi ne zaman

    2017 Yılının Ramazan ayının sonlarına doğru gelindikçe Kuran-ı Kerimin indiği gün olarak bilinen Kadir Gecesine doğru da geliyoruz... Kadir Gecesi 2017 ne zaman? İşte Kadir Gecesi Nedir? Kadir Gecesi Önemi ve Anlamı ile Kadir Gecesi Mesajları 2017, Kadir Gecesi Duası ve tüm detaylar...

    Kadir gecesi nedir ve 2017 Kadir gecesi ne zaman

    2017 Yılının Ramazan ayının sonlarına doğru gelindikçe Kuran-ı Kerimin indiği gün olarak bilinen Kadir Gecesine doğru da geliyoruz... 2017 yılında Kadir gecesi ne zamandır? İşte Kadir Gecesi Hakkında bilgi...

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    Ramazan Ayının son günlerini yaşarken Heyecanla beklenen günlerden birtanesi de Kadir Gecesidir. Günahların af edildiği insanların isteklerinin yerine geldiği Mübarek Ramazan Bayramı'nın yaklaşıldığını müjdeleyen Mübarek Kadir gecesi bu sene (2017) 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan geceye denk geliyor. Yani 21/22 Haziran 2017 tarihinde (21 Haziran 2017 Çarşamba günü) Kadir Gecesidir. Allah hepimizin ibadet ve dualarını kabul etsin.

    Kadir Gecesinde Neler Yapmaliyiz?

    Kadir gecesini, namaz kilarak, Kur"an-i Kerim okuyarak, tövbe, istigfar ederek ve dua yaparak degerlendirmeliyiz.

    Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazi kilmadan önce hiç degilse bes vakit kaza namazi kilmalari daha faziletlidir. Kazasi yoksa nafile kilar.

    Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istigfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demistir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

    Hz. Aise (r.ah) söyle anlatiyor:
    “Ey Allah"in Resulü! Kadir gecesine rastlarsam nasil dua edeyim? diye sordum.Resulüllah (s.a.v):

    Bu gecenin öyle bir ani vardir ki o anda yapilan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli ani yakalamak için gecenin bütününü tövbe ve istigfar ile geçirmek gerekir.

    Bu da kisinin imanini tazeler. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azindan teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.
    Bu, bin aydan hayirli oldugu bildirilen gecede insanlik alemini huzura kavusturmak için gerekli olan esaslar indirilmistir. Namaz, zikir, tesbih, Kur"an okumak gibi bedeni ibadetlerimiz yaninda düsünce ile ibadet olarak isimlendirdigimiz tefekkürü insanligin amaci nedir? olgun insan olma mertebesine nasil ulasabiliriz? Nasil insanliga daha iyi hizmet edip, daha çok sevgi sunabiliriz? seklindeki odak noktalari ile güçlendirelim.

    Unutmayalim ki; özellikle bu gecede Tevvab olan Allah tövbelerimizi kabul edecektir. Bizlere bir ikram olarak sunulan bu kutsal Kadir gecesinde dualarimizdan insanligin huzuru, sevgi ve kardesligin saglanmasi ve devami için bizlere daha fazla güç, iman vermesi için yakaralim. Yalniz kendi sevdigimiz insanlarin degil, bütün insanlarin sevgiye layik oldugunu animsayarak sevgide saglam ve cömert bir ruha sahip olmak için de yardim dileyelim. Rahman ve Rahim Allah"in adiyla, hepimize hayirli kandiller diliyoruz.

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