Milyonlarca kişinin beklediği 11 Ayın Sultanı 2017 Ramazan ayı 27 Mayıs Cumartesi günü başlıyor. 2017 Ramazan Ayının ilk teravihi 26 Mayıs Cuma günü kılınacak. ilk teravih namazının ardından 27 Mayıs Cumartesi günü tutulan ilk oruç ile bu bereketli iklime girmiş olacaz. 24 Haziran 2017 Cumartesi günü'de Ramazan Ayının son günü olacak. 25 Haziran Pazar günü ise Ramazan Bayramını kutlayacağız. İşte İl İl Ramazan İmsakiyesi 2017...



İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2017 SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!





RAMAZAN AYINDA OKUNACAK İFTAR DUASI





ALLAHIM! SENİN RIZAN İÇİN ORUÇ TUTTUM SANA GÜVENDİM, SENİN RIZKIN İLE ORUCUMU AÇTIM.



HAMD OLSUN VERDİĞİN NİMETLERE, SAĞLIK VE AFİYETE.

ALLAHIM BENİ, ANAMI, BABAMI VE BÜTÜN MÜ'MİNLERİ BAĞIŞLA (AMİN)

Nihat Hatipoglu İftarda Yapılacak Dua Videosu





Ramazan ayının önemi nedir?



Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namazı, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur, cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.