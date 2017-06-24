Tüm müslüman aleminin dört gözle beklediği Ramazan Bayramı geldi çattı . Bir ay oruç tutulduktan sonra bayram namazı kılınacak ve bayrama başlanılacak. 25 Haziran 2017 Pazar günü Ramazan bayramının ilk günü. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2017 il il Ramazan bayramı namaz saatleri açıklandı. Ankara'da Ramazan bayramı namazı saat kaçta? İstanbul'da ramazan bayramı namazı saat kaçta? Diyarbakır 'da Ramazan bayramı namazı saat kaçta? İzmir'de ramazan bayramı namazı saat kaçta? İşte İl il Ramazan bayramı namaz vakitleri...
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Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.06, İstanbul'da 06.19, İzmir'de 06.33, Çanakkale'de 06.31, Iğdır'da ise 05.33'te kılınacak.
Bayram sevinç günü demektir. Topluca kılınan bayram namazları; Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesidir. Bayramlar Müslümanları birbirine yaklaştıran, dargınlıkları ortadan kaldıran, kardeşlik duygularını kuvvetlendiren önemli günlerdir. Bayramlar, Allah'ın mü'min kullarına birer ziyafet günleridir.
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Bayram sabahı erkenden kalkmalı, yıkanıp temizlenmeli, en iyi ve temiz elbiseleri giyerek güzel kokular sürünmelidir.
Yılda iki dini bayramımız vardır:
1) Ramazan Bayramı.
2) Kurban Bayramı,
Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazlarını kılmak vaciptir. Bayram namazı iki rekattır. Cemaatle kılınır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır, namazdan önce okunur.
Toplum Barısı Açısından Bayramın Önemi
Bayram; Allah"ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür.
Mü'minler; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar.
"Düşmanla savaşın küçük cihat, nefisle savasın büyük cihat" olarak kabul edildiği bu mücadelede mü'minler büyük bir zafer kazanarak kulluk imtihanında gösterdikleri basarının sevincini taşırlar.
Çok mübarek bir gün olan bayramda, kutsal mekânlar olan camilerde topluca ibadet etmenin suruna eren Müslümanların arsa yükselen tekbir sesleri, kalbilerimizdeki imanın açık bir delili, yan yana gelerek. Omuz omuza vererek cemaat halinde kılınan bayram namazları Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir.
Yüce Allah Kur'an-i Kerim'de:
"Şüphesiz mü'minler birbiri ile kardeştirler; öyle ise dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltin..." (53) buyurarak bütün Müslümanların kardeş oldugunu bildirmiş, birbiri ile dargın olanlar varsa, bunların aralarının düzeltilmesini diğer Müslümanlara görev olarak vermiştir.
Müslümanların birlik ve beraberliği üzerine titreyen Sevgili Peygamberimiz de, din kardeşliğine gölge düşüren davranışlardan sakınmanın gereğine dikkatimizi çekerek söyle buyurmuştur:
"Bir müslümanın din kardeş ile üç günden fazla dargın durması helal olmaz." (54)
Dargınlığın uzun süre devam etmesinin, çok büyük bir günah oldugunu da su sözleri ile ifade etmiştir:
"Bir kimse Müslüman kardeşi ile bir sene küs durursa, onun kanını dökmüş gibi günaha girmiş olur." (55)
Müslümanların arasının açılmasına ve toplumda birlik ruhunun zayıflamasına sebep olan kin, haset ve düşmanlık duygularını kalplerimizden söküp atarak bunların yerine insan sevgisini ve kardeşlik duygularını yerleştirip, dargınlıklara son verdiğimiz takdirde, bayram iste o zaman gayesine ulaşmış olacaktır.
Dinimiz bütün Müslümanları tek bir vücut olarak kabul eder, insan vücudunun bir tarafında meydana gelen rahatsızlığı vücudun diğer kısımları hissettiği gibi, dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir müslümanın karsılaştığı sıkıntıyı da diğer Müslümanların yüreklerinde hissetmesi gerekir. Bugün en çok muhtaç oldugumuz şey bu sura sahip olmaktır.
Hangi ilde ramazan bayramı namazı saat kaçta
25 Haziran 2017 Pazar Ramazan bayramının ilk günü. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il Ramazan bayramı namaz saatleri açıklandı. İşte illere göre 2017 ramazan bayramı namazı vakitleri...
Tüm müslüman aleminin dört gözle beklediği Ramazan Bayramı geldi çattı . Bir ay oruç tutulduktan sonra bayram namazı kılınacak ve bayrama başlanılacak. 25 Haziran 2017 Pazar günü Ramazan bayramının ilk günü. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2017 il il Ramazan bayramı namaz saatleri açıklandı. Ankara'da Ramazan bayramı namazı saat kaçta? İstanbul'da ramazan bayramı namazı saat kaçta? Diyarbakır 'da Ramazan bayramı namazı saat kaçta? İzmir'de ramazan bayramı namazı saat kaçta? İşte İl il Ramazan bayramı namaz vakitleri...
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