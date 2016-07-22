Güneydoğu Anadolu Güvenlik İş Bölge Başkanı Şahin Şahinoğlu, FETÖ darbe girişimine tepki gösterdi.

Şahinoğlu biz halkın seçilmiş hükümetin ucunda ölüm olsa yanında yer alacağız. Bu Ülke darbelerden çok çekti herkes bilsin bu hükümet öbür hükümetlere benzemez. “Hükümetin başında başkomutan Recep Tayyip Erdoğan"ın olduğu sürece hiç kimsenin ne haddi nede gücü yeter.” ifadelerine yer verdi.

Her zaman demokrasinin yanında olduklarını belirten Şahinoğlu, "Ülkemizde, vatanımızda darbe istemiyoruz. Darbeye karşıyız. Demokrasiye evet diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın yanındayız." dedi.