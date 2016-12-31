Sevdiklerimize gönderebileceğimiz en güzel Yeni Yıl mesajları, en güzel Yeni yıl cep sms'leri burda...



Bir yılda daha acısıyla tatlısıyla bitmek üzere...Bu yıl kimi insanlar için güzel kimi insanlar için de beklenildiği gibi geçmedi...2016'yı artık arkamızda bırakıp yeni bir yıla merhaba deme zamanı geldi çattı...

Yeni yılda hediye almanın yanında sevdiklerimizi mutlu etmenin bir diğer yolu da onlara mesaj göndermek....

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Yeni yıla girerken özellikle yakınımızda olamayan sevdiklerimiz için en güzel ve özel yılbaşı mesajları internetten arıp dururuz...

Siz zahmet etmeyin diye biz sizin için en güzel yılbaşı mesajları bir araraya getirdik...

Yılbaşı mesajları:

-Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

-Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar

-Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hıç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

-Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

-Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

-Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

-Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

-Yeniyılda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

-Yeni yıl bizlere kutlu olsun.. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.

-Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

-Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!