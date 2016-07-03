Ayların en mubarek olanı ramazan ayı bitiyor. Ramazan bayramı 5 Temmuz 2016 günü başlıyor. Bayram namazı için diyanet başkanlığı bayram namazı saatlerini açıkladı. 2016 İl il bayram namazı saatleri, Bayram namazı nasıl kılınır ve Bayram Mesajları aşağıdaki aktif linkten ulaşabilirsiniz. Hayırlı Bayramlar.



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- Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun...............

- Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz....

- Dostluğu, sevgiyi ve geleceği... Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı... Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

- Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin

- Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz.

- Birbirinden özel günler arasındaki bu özel gününüzü kutluyor, Ramazan Bayramı'nın rahmet ve bereket getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

- Mübarek Ramazan Bayramınızı kutluyor, bu çok özel günlerin içinize inşirah getirmesini temenni ediyorum.

- Hanelerimize, yeni doğmuş bir bebek gibi tertemiz gelen Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, bu mübarek günlerin evinize huzur getirmesini diliyorum.

- Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah"a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

- Sizin gibi güzel insanlara verilmiş bu özel Bayram'ın mutluluk, bereket ve barış getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ederim.

www.medya73.com Aile olarak Tüm İslam Aleminin Bayramını Kular Hayırlara Vesile Olmasını Dileriz....İyi Bayramlar...