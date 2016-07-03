En güzel Ramazan Bayramı mesajları sms sözleri
  • » 
  • » 
  • En güzel Ramazan Bayramı mesajları sms sözleri

    • En güzel Ramazan Bayramı mesajları sms sözleri

    Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Ramazan Bayram mesajları burada. Bayram mesajlarının en güzellerini sizler için bir araya getirdik. İşte Sizin için derlediğimiz En Güzel Ramazan Bayramı Mesajları 2016 ve İl İl Ramazan Bayramı namaz saatleri...

    En güzel Ramazan Bayramı mesajları sms sözleri

    Ayların en mubarek olanı ramazan ayı bitiyor. Ramazan bayramı 5 Temmuz 2016 günü başlıyor. Bayram namazı için diyanet başkanlığı bayram namazı saatlerini açıkladı. 2016 İl il bayram namazı saatleri, Bayram namazı nasıl kılınır ve Bayram Mesajları aşağıdaki aktif linkten ulaşabilirsiniz. Hayırlı Bayramlar.

    En Güzel Ramazan Bayramı Mesajları 2016 İçin Tıklayın..!

    İl İl Ramazan Bayramı Namazı Saati 2016 TIKLAYIN...!

    Bayram Namazı Nasıl Kılınır Video İzlemek İçin Tıklayın..!

    - Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun...............

    - Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz....

    - Dostluğu, sevgiyi ve geleceği... Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı... Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

    - Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin

    - Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz.

    - Birbirinden özel günler arasındaki bu özel gününüzü kutluyor, Ramazan Bayramı'nın rahmet ve bereket getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

    - Mübarek Ramazan Bayramınızı kutluyor, bu çok özel günlerin içinize inşirah getirmesini temenni ediyorum.

    - Hanelerimize, yeni doğmuş bir bebek gibi tertemiz gelen Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, bu mübarek günlerin evinize huzur getirmesini diliyorum.

    - Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah"a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

    - Sizin gibi güzel insanlara verilmiş bu özel Bayram'ın mutluluk, bereket ve barış getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ederim.

    www.medya73.com Aile olarak Tüm İslam Aleminin Bayramını Kular Hayırlara Vesile Olmasını Dileriz....İyi Bayramlar...

    Medya73 -   [407678]

    Okuyucu Yorumları

    Toplam 0 yorum yapıldı
    Bu habere henüz hiç yorum yazılmamıştır.
    Haberle ilgili düşüncenizi buraya yazmak için aşağıdaki 'Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın' formunu kullanabilirsiniz.

    Bu habere yorum yazın:

    Ad Soyad:
    Email:
    Yazılan yorumlar hiçbir şekilde medya73.com sitesinin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

    Güncel Haberleri

    • Kurban Bayramı mesajları hazır sms sözleriKurban Bayramı mesajları hazır sms sözleri

      Birbirinden güzel ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları burada. Yakınlarınızın bayramını kutlamanız için en güzel Bayram Mesajları 'nı sizler için derledik. İşte En Güzel Kurban Bayramı mesajları 2016 ve Bayram

      11.09.2016 18:28
    • En Güzel Kurban Bayramı Mesajları 2016 web sayfamızdaEn Güzel Kurban Bayramı Mesajları 2016 web sayfamızda

      Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kurban bayramına ait güzel sözler hazır mesajlar güzel smsleri sitemizde bulabilirsiniz. Özel yazılmış bayram mesajları, Kurban Bayramı Mesajları bu sayfada.

      11.09.2016 18:27
    • 26 Ağustos 2016'ya özel en güzel Cuma mesajları26 Ağustos 2016'ya özel en güzel Cuma mesajları

      En güzel cuma mesajları burada. Sevdiklerinizin Cuma Gününü en güzel Cuma mesajlarıyla kutlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte Cuma Mesajları 2016...

      26.08.2016 10:54
    • SİİRT'TE ŞIRNAK'IN İL KALMASI İÇİN İMZA KAMPANYASISİİRT'TE ŞIRNAK'IN İL KALMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI

      Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Siirt'e göç eden Şırnaklı vatandaşların öncülük ettiği bir grup, Şırnak'ın il statüsünden çıkarılıp, yerine Cizre'nin il olmasını öngören yasa tasarısına karşı imza

      07.08.2016 12:28

    Video Galeri

    Tüm videolar

    Foto Galeri

    Tüm foto galeriler

    Öne Çıkan Haberler

    • Milli piyango sonuçları sorgula 2016 (www.mpi.gov.tr)Milli piyango sonuçları sorgula 2016Pek çok insanın hayallerini süsleyen 2016 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi yapıldı. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi yapıldı ve
    • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit cenazesine katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, şehitHakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekatçı Komiser Ahmet Çamurun (45)
    • Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı'na roketli saldırıYüksekova İlçe JandarmaHakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde iki ayrı bölgede meydana gelen patlamanın ardından PKK'lılar, İlçe Jandarma
    • Bahçeli: Türkiye'nin 3 sorunu var Erdoğan, PKK, satılmış medya ve kalemlerBahçeli: Türkiye'nin 3 sorunu varMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiyenin şu anda belirgin üç ana sorununun bulunduğunu açıkladı. Bahçeli, “Bunlardan birincisi
    • STK"lardan çözüm toplantısıSTKlardan çözüm toplantısıİstanbul'da bir araya gelen STK temsilcileri, Kürt meselesinin, silah bırakma meselesine indirgenmesinin yanlış olduğuna dikkat çekerek,

    Son Eklenenler

    Tümü
    GüncelSporEğitimSağlıkYaşamSiyasetEkonomiDünyaTeknolojiKültür SanatOtomobilSinemaMagazinYerel
    Son DakikaYerel Basın HaberleriŞanlıurfa HaberSitene Haber EkleRssRss KaynaklarıYayın İlkeleriKurumsalReklamİletişim
    Medya73.com Copyright © 2005 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır. Sitemizde Yayınlanan Haberlerin Telif Hakları Haber Kaynaklarına Aittir, Haberleri Kopyalamayınız.
    Buradasınız: En güzel Ramazan Bayramı mesajları sms sözleri