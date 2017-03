Ramazan ayının 27. gecesi 'Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi 2017 bu sene 21 Haziran Çarşamba akşamını 22 Haziran Perşembe günü'ne bağlayan geceye denk geliyor. Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim. Kadir geceniz hayırlı olsun. İşte Kadir Gecesi ile ilgili tüm detaylar...

