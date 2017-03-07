En Güzel Kadınlar Günü Mesajları ve Şiirleri bu sayfada
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  • En Güzel Kadınlar Günü Mesajları ve Şiirleri bu sayfada

    • En Güzel Kadınlar Günü Mesajları ve Şiirleri bu sayfada

    Dünya arama motoru google Kadınlar gününü unutmayarak özel logo hazırladı. Kadınlar günü nerden geliyor, Tarihi nereye dayanır, 8 mart için hangi adımlar atılmış? İşte 8 Mart Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar Günü Kutlama mesajları (Kadınlar Günü Mesajları) Kadınlar Günü şiirleri ve Tüm detayları...

    En Güzel Kadınlar Günü Mesajları ve Şiirleri bu sayfada

    Ülkelerin ya da dünya çapında önemli olan gün ve kişilerle ilgili olarak özel logo (Doodle) tasarımları yapan Google, Dünya Kadınlar Günü için de özel bir çalışmaya imza attı. Dev arama motoru Google , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nü unutmadı ve bugüne özel bir doodle yaptı. Google bu doodle ile, "Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun" mesajı gönderdi.
     

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    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, tüm dünya kadınlarının kutladığı uluslararası bir gündür.
     

    1975 yılında Dünya Kadınlar Yılı'nı ilan eden Birleşmiş Milletler Örgütü, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ı tüm kadınları için Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı.
     

    8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katıldı.
     

    26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak kutlanması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.
     

    İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı ve değişen tarihlerde fakat her zaman ilkbaharda kutlanıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda gerçekleşti. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde kutlanması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde de kutlanmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak kutlanmasını kabul etti. Birleşmiş Milletler'in sitesinde günün tarihine ilişkin bölümde, kutlamanın New York'ta ölen işçilerin anısına yapıldığının yazılmamıştır
     

    - Türkiye'de 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü -

    Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında daha yaygın olarak kutlandı ve sokağa taşındı. "Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Kadınlar Günü" kutlanmaya başlandı.

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