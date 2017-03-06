En Güzel Cuma Mesajları sözleri bu sayfada derledik
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  • En Güzel Cuma Mesajları sözleri bu sayfada derledik

    • En Güzel Cuma Mesajları sözleri bu sayfada derledik

    Cuma günü bütün Müslümanların bayramıdır. Cuma gününüz mübarek olsun, Cuma gününde sevdiklerinize ve göndereceğiniz en güzel cuma mesajları bir sayfada derledik. İşte Cuma günü mesajları...

    En Güzel Cuma Mesajları sözleri bu sayfada derledik

    Cuma günü için dotlarınıza göndereceğiniz cuma mesajlarını bir araya topladık. Cuma gününün önemine yakışır en güzel cuma günü mesajlarını çekerek dostarınızın bu gününü kutlayabilirsiniz. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel cuma günü mesajları, Cuma günü ile ilgili detaylar...
     

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    Cuma günü Müslümanlar camilere akın eder, namaz kılar ve o gün Allah"ın emirlerine riayet etmek için biraz daha dikkat eder. Müslüman alemi cuma günü dünyanın kötülüklerinden sıyrılıp, ahiretini düşünen bir varlık haline gelir. Sevdiklerimize cuma mesajları yollamak onlara karşı olan sevgimizin de ifadesidir. Cuma günü bir bayramdır aslında, cuma mesajları sms göndermek yakınlarımızın bayramını kutlamak demektir.

    Sizlere özel olarak cuma mesajları derledik. Yukarıdaki cuma gününe özel hazırlanmış mesajlara göz atabilir cep telefonunuzla sms gönderebilir ya da başkaca iletişim kanallarıyla sevdiklerinize yollayabilirsiniz

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