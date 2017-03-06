En güzel Cuma mesajları 2017 bu sayfada
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  • En güzel Cuma mesajları 2017 bu sayfada

    • En güzel Cuma mesajları 2017 bu sayfada

    En güzel cuma mesajları burada. Sevdiklerinizin Cuma Gününü en güzel Cuma mesajlarıyla kutlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte Cuma Mesajları 2017...

    En güzel Cuma mesajları 2017 bu sayfada

    İslam aleminin mübarek günü olan cuma günlerine özel eş, dost,akraba ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel cuma günü mesajları. Ayrıca telefondan göndermek için güzel cuma sms mesajları bir sayfada topraladık..

    En Güzel Cuma Mesajları İçin Tıklayın!

    Cuma günü Müslümanlar camilere akın eder, namaz kılar ve o gün Allah"ın emirlerine riayet etmek için biraz daha dikkat eder. Müslüman alemi cuma günü dünyanın kötülüklerinden sıyrılıp, ahiretini düşünen bir varlık haline gelir. Sevdiklerimize cuma mesajları yollamak onlara karşı olan sevgimizin de ifadesidir. Cuma günü bir bayramdır aslında, cuma mesajları sms göndermek yakınlarımızın bayramını kutlamak demektir.

    Sizlere özel olarak cuma mesajları derledik. Yukarıdaki cuma gününe özel hazırlanmış mesajlara göz atabilir cep telefonunuzla sms gönderebilir ya da başkaca iletişim kanallarıyla sevdiklerinize yollayabilirsiniz

    Medya73 -   [1352644]

    Okuyucu Yorumları

    Toplam 1 yorum yapıldı
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    • HsnKr - 15 Kasım 2013 Cuma

      Bir dua gönderiyorum hepinize, sağIık, mutIuIuk, huzur oIsun, sevdikIeriniz yanınızda, dünyanız barış doIsun, AIIah"ın seIamı üzerinize oIsun hayırIı cumaIar diIerim.

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