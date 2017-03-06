İslam aleminin mübarek günü olan cuma günlerine özel eş, dost,akraba ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel cuma günü mesajları. Ayrıca telefondan göndermek için güzel cuma sms mesajları bir sayfada topraladık..

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Cuma günü Müslümanlar camilere akın eder, namaz kılar ve o gün Allah"ın emirlerine riayet etmek için biraz daha dikkat eder. Müslüman alemi cuma günü dünyanın kötülüklerinden sıyrılıp, ahiretini düşünen bir varlık haline gelir. Sevdiklerimize cuma mesajları yollamak onlara karşı olan sevgimizin de ifadesidir. Cuma günü bir bayramdır aslında, cuma mesajları sms göndermek yakınlarımızın bayramını kutlamak demektir.

Sizlere özel olarak cuma mesajları derledik. Yukarıdaki cuma gününe özel hazırlanmış mesajlara göz atabilir cep telefonunuzla sms gönderebilir ya da başkaca iletişim kanallarıyla sevdiklerinize yollayabilirsiniz