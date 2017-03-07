Sevdiğinize yollayabileceğiniz aşk ile ilgili sözler, en güzel aşık sözleri ve aşk mesajlarını sizler için biraraya getirip bir sayfada toparladık. Sizde aşağıdaki linkten En Güzel Aşk Sözleri okuyabilir ve aşkınıza gönderebilirsiniz.



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Ünlü yazarlar, şariler Aşk ve Sevgi hakkında neler söylemiştir?



Augustinus: "Sevgi ruhun güzelliğidir."



Franz Xaver Von Baader: "Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır."



François Bacon: "Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz"



Bailey: "Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır"



Balzac: "Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar"



Basta: "Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever''



Sizlerde bu sayfada aşk ile ilgili güzel sözleri, aşk sözleri, aşk mesajlarınızı bizler ile paylaşabilirsiniz. Her zaman sevgi ile güzellikle kalın...