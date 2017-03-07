En Güzel Aşk Ve Sevgi Mesajları buradaa
  • » 
  • » 
  • En Güzel Aşk Ve Sevgi Mesajları buradaa

    • En Güzel Aşk Ve Sevgi Mesajları buradaa

    Sevdiğinize söylemek ya da bir sms ile iletmek isteyeceğiniz en güzel, en etkileyici aşk sözleri sizler için bu sayfada derledik. Sevdiğini belli etmek için Aşk Mesajları Sözleri ile dahi olsa bunu söylemekten SMS yollamaktan çekinme. İşte En Güzel SMS Aşk ve Sevgi Mesajları, Duygusal Aşk Mesajları...

    En Güzel Aşk Ve Sevgi Mesajları buradaa

    Sevdiğinize yollayabileceğiniz aşk ile ilgili sözler, en güzel aşık sözleri ve aşk mesajlarını sizler için biraraya getirip bir sayfada toparladık. Sizde aşağıdaki linkten En Güzel Aşk Sözleri okuyabilir ve aşkınıza gönderebilirsiniz.

    En Güzel Aşk Sözleri Sayfası İçin Tıklayın!

    Acı Sözler, Acı Mesajlar 2017 Sayfası İçin Tıklayın!

    Ünlü yazarlar, şariler Aşk ve Sevgi hakkında neler söylemiştir?

    Augustinus: "Sevgi ruhun güzelliğidir."

    Franz Xaver Von Baader: "Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır."

    François Bacon: "Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz"

    Bailey: "Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır"

    Balzac: "Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar"

    Basta: "Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever''

    Sizlerde bu sayfada aşk ile ilgili güzel sözleri, aşk sözleri, aşk mesajlarınızı bizler ile paylaşabilirsiniz. Her zaman sevgi ile güzellikle kalın...

    Medya73 -   [1552544]

    Okuyucu Yorumları

    Toplam 69 yorum yapıldı
    • Yorum yazmak için tıklayın

    • Mustafa Küçük - 04 Ocak 2014 Cumartesi

      Sevmek Zor İş ne maaşı var ne sigortası , bir ayrılığı var bir de gözyaşı....

    • yasemin.. - 14 Aralık 2013 Cumartesi

      AŞK.. Aşk yaşadığın an güzeldir.. Ya her şeyi göze alıp ona teslim olabilecek yüreğin olacak, yada hiç sevmeyeceksin.. Öyle bir zaman gelir ki seçim yapmak zorunda kaldığında önceliği ailene verirsin.. Eminim ailesi için aşkından vazgeçen çok insan vardır.. Benim gibi..

    • melike ylmaz - 09 Aralık 2013 Pazartesi

      bnce ask herseyle basa ckabilmek ve hic bkmadn usnmadn sewmkti bnmde oyle bi askm war onu cok sewyorm hemde hersydn cok adıda resulll onu cok sewyrm

    • ALİ ateŞ - 09 Aralık 2013 Pazartesi

      "Aslında insanı en çok acıtan şey hayal kırıkları değil. -Yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır."

    • oguzhan ersoy - 09 Aralık 2013 Pazartesi

      seni sevmek ölümsekoyıyimda gülümse

    • EDA ERTAŞ - 09 Aralık 2013 Pazartesi

      çok seven birisinden 'ben seni sevmiyorum başkasını seviyorum dediğinde' İnsanın kalbi kırılır belkide adam gibi sevenlerin ödülüdür YALNIZLIKRÜVEYDA EDA

    • eda ertaş - 09 Aralık 2013 Pazartesi

      sevmek ölmektir bence bende sevmiştim ölmeden önce.seven bir erkek asla sevdiğini üzmez kalbini kırmaz EDA VE RÜVEYDA

    • mehmet kaya - 09 Aralık 2013 Pazartesi

      Onu sevmek sevilmekten daha daha güzeldir BİTANEM Fatma'm

    • betül sarı - 09 Aralık 2013 Pazartesi

      bnd svdm ama cevabını bilmiyorum

    • onur büke - 09 Aralık 2013 Pazartesi

      aşk onunla 1 saniye için 1 ömür bekleyebilmektir

    • AFİ - 09 Aralık 2013 Pazartesi

      kadınların akıllı erkek aramalarına bi türlü anlam veremiyorum zaten delirteceksin neyin peşindesin :)

    • Matraqs - 07 Aralık 2013 Cumartesi

      Ben mutsuz ve unutsuz o mutlu ve umutlu.. Svsoksz

    • mutsuz genç - 07 Aralık 2013 Cumartesi

      karşıda bir yılan gözleri divan divan ikimizi ayıran ne din görsün ne iman

    • sümeyye göktekin - 07 Aralık 2013 Cumartesi

      Hem mutlulukHemde üzüntüdürAşık olursun mutluAyrılsın üzünntü olurZaten aşk bir kısaltmadırÜç harfin birleşimiHerşeyi ifade ederAcısı Şuurunda Kalır

    • dilara - 06 Aralık 2013 Cuma

      birini seviyosan ölüme sevmek qerek bi kızın yada bi erkegin gururuyla oynuyosan ona sevgi denilmez seviyosan kalpten yürektn sevmek qerek ölümüne seveceksin??

    • ibrahim yildiz - 06 Aralık 2013 Cuma

      Kalbimi ona verdim saklasin diye salak buzdolabina koymus kokmssinsiye ;)

    • tufan - 06 Aralık 2013 Cuma

      aşk üç harf bbeee

    • mehmet keser - 06 Aralık 2013 Cuma

      ölüm öüm dedigin nedir ki gülüm ben senin içim yaşamayı göze almışım...

    • isimsiz - 06 Aralık 2013 Cuma

      Aşk : aşk demek acı demek aşk bir kalbitür sevmek ama bazen kalbin acır ,ağrır aşk demek bu

    • nuray catinkaya - 05 Aralık 2013 Perşembe

      sevmek güzelde değerini bilene

    • ertuğrul güneş kayseri - 05 Aralık 2013 Perşembe

      seni seviyorum aşkım birtanem Beyza'mmmmm

    • kordon celil - 05 Aralık 2013 Perşembe

      sevmek cok güzel şey

    • fatoş fatma - 05 Aralık 2013 Perşembe

      eğer olurda bana aşık olursan ben seni her zaman bekliyo olacağım ve seni kalbime gömeceğim

    • hayat su - 05 Aralık 2013 Perşembe

      vur kalbime hançeri kana bulansın fazla derine inme çünkü orda sen varsın

    • gerçek sevgi - 05 Aralık 2013 Perşembe

      gerçek aşk yaratılana deyil yaratana duyulur

    • boran aslan - 04 Aralık 2013 Çarşamba

      sewmek çok güzell ama aldanmak acı..!

    • G.S - 04 Aralık 2013 Çarşamba

      Aşk denince akla sen gelirsin seni çok seviyorum gaye

    • muhammetcan kırlak - 04 Aralık 2013 Çarşamba

      ben seni çok sevdim degerimi bilmedin

    • tunahan can - 04 Aralık 2013 Çarşamba

      Ask bir mesele gel sirtimi kesele hesabi

    • Acı hayat - 04 Aralık 2013 Çarşamba

      acı çekiyorum şu an dostlar söyleyin ne yapayım

    • sùmeyye arslantsn - 04 Aralık 2013 Çarşamba

      Sevmek sonunda acıyı çekeceĞini bile bíle. Mutluluga koşmaktır

    • Ferhat Atıcıoğlu - 04 Aralık 2013 Çarşamba

      Beni sevmiyorsan sanma kalbim yetimdir,ölürümde yalvarmam aşkım asaletimdir.....

    • mahmut çartuk - 04 Aralık 2013 Çarşamba

      herkes sever ama hiç biri benim akdar deyil

    • gülbahar güler - 04 Aralık 2013 Çarşamba

      kim demis erkekler sevmez diye kızlarınki kalpte onlarınki ne olüyorona bakılırsa erkekler ağlamaz derler eee bence kızlar oldüğü süreceerkekler hem ağlar hemde sever

    • weysel düzova - 04 Aralık 2013 Çarşamba

      ask bir sudur iç iç gudur askı cekene derdi bilene

    • abdullah duzova - 04 Aralık 2013 Çarşamba

      ben sensiz geçen günlerime yanarken belki sen bensizlige sevineceksin şunu unutmaki birtanem bir gün sende seveceksin

    • weysel düzova - 04 Aralık 2013 Çarşamba

      çok tatlısın dokuz katlısın benimle çıkarmısın

    • HARUN AYGÜN - 03 Aralık 2013 Salı

      "ERKEK ÖLESİYE DEK AŞIK OLUR, KADIN İSE ÇOK ANCAK BİR KEZ SEVER"

    • kerem yıldız - 03 Aralık 2013 Salı

      sevmek ölümdür ama sevmemek mutluluktur

    • seren yılmaz - 03 Aralık 2013 Salı

      seni sevmem icin bir sebeb söyle

    • sercan apaydın - 03 Aralık 2013 Salı

      önemli olan sevmek değildir doğru zamanda doğru kişiyi sevebilmektir ;)

    • selin durucu - 02 Aralık 2013 Pazartesi

      sevmek=)

    • muhammet kaya - 02 Aralık 2013 Pazartesi

      SEVDİKDE NOLDU EFESLE TÜRKSEL ZENGİN OLDU

    • nerqiz yıldırım - 02 Aralık 2013 Pazartesi

      Çocukluqumun en qüzel yanıydı. Uçurunca uqur böceklerini uqur qetirdiqine inanmak ...

    • onur s - 02 Aralık 2013 Pazartesi

      Bir defa sevmek bin defa ölmektir.ama bu aşk acısı çeken kişi bu acıya öyle alışır ki kurtulmak istemez sevmek hayata tuz biberidir ama bunu kaldıracak bünye yoksa kız yada erkek sevme kardeşim bırak boş yaşamaya devam et

    • ümitkırcılar. - 02 Aralık 2013 Pazartesi

      aşkgözlerdebaşlar.kalpteyücelir.dudaklardatutuşur.ihanettekudurur.

    • senem karaaslan - 01 Aralık 2013 Pazar

      sözlerin anlatamadığı cogu şeyi anlatır...

    • Mehmet Eke - 01 Aralık 2013 Pazar

      AYYAŞA SORMUŞLAR NEDEN İÇKİYİ BIRAKTIN DİYE…DEMİŞ SEREFİNE İÇİLECEK AŞK YOK SATILMIŞ BTÜN SEWGİLER!...

    • hatice kose - 30 Kasım 2013 Cumartesi

      Bence ask susmaktir aslinda sevdigini soyleyememek,yanindayken konusmaya cekinmek bakmaya utnmaktir ama gunumuz boyle degil ki bunlari anlayan , yapan cooooook az keske boyle insanlar olsaydi keske......

    • ali copur - 30 Kasım 2013 Cumartesi

      ben hayatımda bir kız sevdim oda elimden kayıp gidiyo

    • kerim inal - 30 Kasım 2013 Cumartesi

      Kredisi Bitmiş Bir Aşkın, Limitini Zorlamaya Gerek Yok...

    • ferdi iş - 30 Kasım 2013 Cumartesi

      ayhan kardeşimiz sormuş sevmekmi yoksa sevilmekmi"tabiki sevmek ni diye sorarsanız sevginizden daima eminsiniz ama sevilmekten emin olamasınız asla".

    • Buket Guven - 30 Kasım 2013 Cumartesi

      ben ask mes islerinden anlamam bu ne yaaaaa!

    • emrah AYÇOBAN - 29 Kasım 2013 Cuma

      Sevmek guzeldir tavsiye ederim bütün bayanlar bir guldur koklamasini bilene

    • isa aslan - 29 Kasım 2013 Cuma

      aşk acıdır sevmeyin dostlar >isa aslan

    • enes can - 29 Kasım 2013 Cuma

      abi çok iyi yaaaaaaaaaaaaaaaa

    • uğur ulu - 29 Kasım 2013 Cuma

      ya boş versenize ne sevmeği ne sevilmeyi her şeyi akışına bırakın bence...

    • HAYRULLAH KESERCİ - 28 Kasım 2013 Perşembe

      seven insan merhametlidir insaflıdır şimdikilerdeki sevgimi lan

    • Sayim binay - 28 Kasım 2013 Perşembe

      Sevdim seni derinden ölüm olsa bile vazgeçmem senden sensiz ölüyüm saten ölüm bana birşey yapmaz ama sen beni olüden daha beter edersin

    • burak ermis - 27 Kasım 2013 Çarşamba

      Seker suda eriyo diye 20 senedir banyo yapmiyim

    • Ayse Hilal Sanli - 27 Kasım 2013 Çarşamba

      Erkekler sevince daglar erirmis söze bak erkekler ilk once sevmeyi ogrensin bi o kiza bi o kiza kosmasinlar ergenlik te olanlarda dogrusu adam gibi seven tek tük bu dünyadaa kizlara göre ise cok hoş biseydir kapilirlar hemen tavsiyem her erkege kanmayin..

    • mehmet bartu - 27 Kasım 2013 Çarşamba

      Bence sevmek güzel bişey ama sevnesini bilene

    • ayhan ogul - 27 Kasım 2013 Çarşamba

      Slm arkadaslar sorum var siZE SEVMEKMI SEVILMEKMI

    • savas altuntas - 27 Kasım 2013 Çarşamba

      Heyecanla yenilikler keşfediyorum kendimde.Aklımda dolanan bir sen varsın sevdiğim. Tacısana verdim, kraliçesin gönlümde. İsmiyleuyandığım bir sen varsın sevdiğim. Canıma cankatan

    • salih 0543 299 6829 - 27 Kasım 2013 Çarşamba

      ben salih deli deliye sormuş aşk nedir diye deli cvp vermiş sence ben neden deli oldum

    • mehmet demirci - 26 Kasım 2013 Salı

      Kim demiş erkek az sever... erkek sevdim dağlar erir sevgisinden

    • metin bato - 26 Kasım 2013 Salı

      sevmek sahip çıkmak demek varsa biri canımdan daha çok severim buyur :)

    • gamze korkmaz - 26 Kasım 2013 Salı

      bn svdm ama yalan oldu bnce svmk acı ckmk dmktir

    • melek su - 25 Kasım 2013 Pazartesi

      cok tatlı ama cok güzel

    Bu habere yorum yazın:

    Ad Soyad:
    Email:
    Yazılan yorumlar hiçbir şekilde medya73.com sitesinin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

    Güncel Haberleri

    • En Güzel Kadınlar Günü Mesajları ve Şiirleri bu sayfadaEn Güzel Kadınlar Günü Mesajları ve Şiirleri bu sayfada

      Dünya arama motoru google Kadınlar gününü unutmayarak özel logo hazırladı. Kadınlar günü nerden geliyor, Tarihi nereye dayanır, 8 mart için hangi adımlar atılmış? İşte 8 Mart Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar

      07.03.2017 09:15
    • 2017 Babalar Günü Ne zaman?2017 Babalar Günü Ne zaman?

      2017 Babalar Günü Ne zaman? Babalar ve evlatlarının heyecanla beklediği gün, Babalar Günü nedir? İşte Babalar Günü mesajları 2017 (Babalar Günü Mesajları sözleri) babalar günü Şiirleri ve Babalar Günü ile

      07.03.2017 09:13
    • En Güzel Doğum Günü Mesajları 2017 sözleri internet sayfamızdaEn Güzel Doğum Günü Mesajları 2017 sözleri internet sayfamızda

      Doğum günü olan arkadaşlarınıza, sevdiklerinize gönderebileceğiniz ya da bir sms ile iletmek isteyeceğiniz En Güzel Doğum Günü Mesajları sizler için derledik. İşte en güzel doğum günü sözleri (doğum günü

      07.03.2017 09:11
    • En güzel Aşk Sözleri kısa mesajlarıEn güzel Aşk Sözleri kısa mesajları

      Sevdiğinize söylemek ya da bir sms ile iletmek isteyeceğiniz en güzel, en etkileyici aşk sözleri sizler için bu sayfada derledik. Sevdiğini belli etmek için Aşk Mesajları Sözleri ile dahi olsa bunu söylemekten SMS

      07.03.2017 09:10

    Aşk Sözleri, Aşk Mesajları, Aşk Sözleri Kısa

    Video Galeri

    Tüm videolar

    Foto Galeri

    Tüm foto galeriler

    Öne Çıkan Haberler

    • Milli piyango sonuçları sorgula 2016 (www.mpi.gov.tr)Milli piyango sonuçları sorgula 2016Pek çok insanın hayallerini süsleyen 2016 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi yapıldı. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi yapıldı ve
    • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit cenazesine katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, şehitHakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekatçı Komiser Ahmet Çamurun (45)
    • Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı'na roketli saldırıYüksekova İlçe JandarmaHakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde iki ayrı bölgede meydana gelen patlamanın ardından PKK'lılar, İlçe Jandarma
    • Bahçeli: Türkiye'nin 3 sorunu var Erdoğan, PKK, satılmış medya ve kalemlerBahçeli: Türkiye'nin 3 sorunu varMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiyenin şu anda belirgin üç ana sorununun bulunduğunu açıkladı. Bahçeli, “Bunlardan birincisi
    • STK"lardan çözüm toplantısıSTKlardan çözüm toplantısıİstanbul'da bir araya gelen STK temsilcileri, Kürt meselesinin, silah bırakma meselesine indirgenmesinin yanlış olduğuna dikkat çekerek,

    Son Eklenenler

    Tümü
    GüncelSporEğitimSağlıkYaşamSiyasetEkonomiDünyaTeknolojiKültür SanatOtomobilSinemaMagazinYerel
    Son DakikaYerel Basın HaberleriŞanlıurfa HaberSitene Haber EkleRssRss KaynaklarıYayın İlkeleriKurumsalReklamİletişim
    Medya73.com Copyright © 2005 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır. Sitemizde Yayınlanan Haberlerin Telif Hakları Haber Kaynaklarına Aittir, Haberleri Kopyalamayınız.
    Buradasınız: En Güzel Aşk Ve Sevgi Mesajları buradaa