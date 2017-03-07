Sevdiğinize yollayabileceğiniz aşk ile ilgili sözler, en güzel aşık sözleri ve aşk mesajlarını sizler için biraraya getirip bir sayfada toparladık. Sizde aşağıdaki linkten En Güzel Aşk Sözleri okuyabilir ve aşkınıza gönderebilirsiniz.
En Güzel Aşk Sözleri Sayfası İçin Tıklayın!
Acı Sözler, Acı Mesajlar 2017 Sayfası İçin Tıklayın!
Ünlü yazarlar, şariler Aşk ve Sevgi hakkında neler söylemiştir?
Augustinus: "Sevgi ruhun güzelliğidir."
Franz Xaver Von Baader: "Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır."
François Bacon: "Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz"
Bailey: "Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır"
Balzac: "Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar"
Basta: "Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever''
Sizlerde bu sayfada aşk ile ilgili güzel sözleri, aşk sözleri, aşk mesajlarınızı bizler ile paylaşabilirsiniz. Her zaman sevgi ile güzellikle kalın...
En Güzel Aşk Ve Sevgi Mesajları buradaa
Sevdiğinize söylemek ya da bir sms ile iletmek isteyeceğiniz en güzel, en etkileyici aşk sözleri sizler için bu sayfada derledik. Sevdiğini belli etmek için Aşk Mesajları Sözleri ile dahi olsa bunu söylemekten SMS yollamaktan çekinme. İşte En Güzel SMS Aşk ve Sevgi Mesajları, Duygusal Aşk Mesajları...
Sevdiğinize yollayabileceğiniz aşk ile ilgili sözler, en güzel aşık sözleri ve aşk mesajlarını sizler için biraraya getirip bir sayfada toparladık. Sizde aşağıdaki linkten En Güzel Aşk Sözleri okuyabilir ve aşkınıza gönderebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları
Bu habere yorum yazın:
Güncel Haberleri
- En Güzel Kadınlar Günü Mesajları ve Şiirleri bu sayfada
Dünya arama motoru google Kadınlar gününü unutmayarak özel logo hazırladı. Kadınlar günü nerden geliyor, Tarihi nereye dayanır, 8 mart için hangi adımlar atılmış? İşte 8 Mart Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar07.03.2017 09:15
- 2017 Babalar Günü Ne zaman?
2017 Babalar Günü Ne zaman? Babalar ve evlatlarının heyecanla beklediği gün, Babalar Günü nedir? İşte Babalar Günü mesajları 2017 (Babalar Günü Mesajları sözleri) babalar günü Şiirleri ve Babalar Günü ile07.03.2017 09:13
- En Güzel Doğum Günü Mesajları 2017 sözleri internet sayfamızda
Doğum günü olan arkadaşlarınıza, sevdiklerinize gönderebileceğiniz ya da bir sms ile iletmek isteyeceğiniz En Güzel Doğum Günü Mesajları sizler için derledik. İşte en güzel doğum günü sözleri (doğum günü07.03.2017 09:11
- En güzel Aşk Sözleri kısa mesajları
Sevdiğinize söylemek ya da bir sms ile iletmek isteyeceğiniz en güzel, en etkileyici aşk sözleri sizler için bu sayfada derledik. Sevdiğini belli etmek için Aşk Mesajları Sözleri ile dahi olsa bunu söylemekten SMS07.03.2017 09:10
Video Galeri
Foto Galeri
Öne Çıkan Haberler
- Milli piyango sonuçları sorgula 2016Pek çok insanın hayallerini süsleyen 2016 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi yapıldı. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi yapıldı ve
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitHakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekatçı Komiser Ahmet Çamurun (45)
- Yüksekova İlçe JandarmaHakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde iki ayrı bölgede meydana gelen patlamanın ardından PKK'lılar, İlçe Jandarma
- Bahçeli: Türkiye'nin 3 sorunu varMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiyenin şu anda belirgin üç ana sorununun bulunduğunu açıkladı. Bahçeli, “Bunlardan birincisi
- STKlardan çözüm toplantısıİstanbul'da bir araya gelen STK temsilcileri, Kürt meselesinin, silah bırakma meselesine indirgenmesinin yanlış olduğuna dikkat çekerek,
Son Eklenenler
- En Güzel Kadınlar Günü Mesajları
- 2017 Babalar Günü Ne zaman?
- En Güzel Aşk Ve Sevgi Mesajları
- En Güzel Doğum Günü Mesajları 2017
- En güzel Aşk Sözleri kısa
- Sevgiliye En Güzel Aşk Sözleri 2017
- En Güzel Kadir Gecesi Sözleri ve
- İşte Peygamberimizin tavsiye Kadir
- Kadir gecesi nedir ve 2017 Kadir gecesi
- Kadir Gecesinde nasıl dua etmeliyiz?
Mustafa Küçük - 04 Ocak 2014 CumartesiSevmek Zor İş ne maaşı var ne sigortası , bir ayrılığı var bir de gözyaşı....
yasemin.. - 14 Aralık 2013 CumartesiAŞK.. Aşk yaşadığın an güzeldir.. Ya her şeyi göze alıp ona teslim olabilecek yüreğin olacak, yada hiç sevmeyeceksin.. Öyle bir zaman gelir ki seçim yapmak zorunda kaldığında önceliği ailene verirsin.. Eminim ailesi için aşkından vazgeçen çok insan vardır.. Benim gibi..
melike ylmaz - 09 Aralık 2013 Pazartesibnce ask herseyle basa ckabilmek ve hic bkmadn usnmadn sewmkti bnmde oyle bi askm war onu cok sewyorm hemde hersydn cok adıda resulll onu cok sewyrm
ALİ ateŞ - 09 Aralık 2013 Pazartesi"Aslında insanı en çok acıtan şey hayal kırıkları değil. -Yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır."
oguzhan ersoy - 09 Aralık 2013 Pazartesiseni sevmek ölümsekoyıyimda gülümse
EDA ERTAŞ - 09 Aralık 2013 Pazartesiçok seven birisinden 'ben seni sevmiyorum başkasını seviyorum dediğinde' İnsanın kalbi kırılır belkide adam gibi sevenlerin ödülüdür YALNIZLIKRÜVEYDA EDA
eda ertaş - 09 Aralık 2013 Pazartesisevmek ölmektir bence bende sevmiştim ölmeden önce.seven bir erkek asla sevdiğini üzmez kalbini kırmaz EDA VE RÜVEYDA
mehmet kaya - 09 Aralık 2013 PazartesiOnu sevmek sevilmekten daha daha güzeldir BİTANEM Fatma'm
betül sarı - 09 Aralık 2013 Pazartesibnd svdm ama cevabını bilmiyorum
onur büke - 09 Aralık 2013 Pazartesiaşk onunla 1 saniye için 1 ömür bekleyebilmektir
AFİ - 09 Aralık 2013 Pazartesikadınların akıllı erkek aramalarına bi türlü anlam veremiyorum zaten delirteceksin neyin peşindesin :)
Matraqs - 07 Aralık 2013 CumartesiBen mutsuz ve unutsuz o mutlu ve umutlu.. Svsoksz
mutsuz genç - 07 Aralık 2013 Cumartesikarşıda bir yılan gözleri divan divan ikimizi ayıran ne din görsün ne iman
sümeyye göktekin - 07 Aralık 2013 CumartesiHem mutlulukHemde üzüntüdürAşık olursun mutluAyrılsın üzünntü olurZaten aşk bir kısaltmadırÜç harfin birleşimiHerşeyi ifade ederAcısı Şuurunda Kalır
dilara - 06 Aralık 2013 Cumabirini seviyosan ölüme sevmek qerek bi kızın yada bi erkegin gururuyla oynuyosan ona sevgi denilmez seviyosan kalpten yürektn sevmek qerek ölümüne seveceksin??
ibrahim yildiz - 06 Aralık 2013 CumaKalbimi ona verdim saklasin diye salak buzdolabina koymus kokmssinsiye ;)
tufan - 06 Aralık 2013 Cumaaşk üç harf bbeee
mehmet keser - 06 Aralık 2013 Cumaölüm öüm dedigin nedir ki gülüm ben senin içim yaşamayı göze almışım...
isimsiz - 06 Aralık 2013 CumaAşk : aşk demek acı demek aşk bir kalbitür sevmek ama bazen kalbin acır ,ağrır aşk demek bu
nuray catinkaya - 05 Aralık 2013 Perşembesevmek güzelde değerini bilene
ertuğrul güneş kayseri - 05 Aralık 2013 Perşembeseni seviyorum aşkım birtanem Beyza'mmmmm
kordon celil - 05 Aralık 2013 Perşembesevmek cok güzel şey
fatoş fatma - 05 Aralık 2013 Perşembeeğer olurda bana aşık olursan ben seni her zaman bekliyo olacağım ve seni kalbime gömeceğim
hayat su - 05 Aralık 2013 Perşembevur kalbime hançeri kana bulansın fazla derine inme çünkü orda sen varsın
gerçek sevgi - 05 Aralık 2013 Perşembegerçek aşk yaratılana deyil yaratana duyulur
boran aslan - 04 Aralık 2013 Çarşambasewmek çok güzell ama aldanmak acı..!
G.S - 04 Aralık 2013 ÇarşambaAşk denince akla sen gelirsin seni çok seviyorum gaye
muhammetcan kırlak - 04 Aralık 2013 Çarşambaben seni çok sevdim degerimi bilmedin
tunahan can - 04 Aralık 2013 ÇarşambaAsk bir mesele gel sirtimi kesele hesabi
Acı hayat - 04 Aralık 2013 Çarşambaacı çekiyorum şu an dostlar söyleyin ne yapayım
sùmeyye arslantsn - 04 Aralık 2013 ÇarşambaSevmek sonunda acıyı çekeceĞini bile bíle. Mutluluga koşmaktır
Ferhat Atıcıoğlu - 04 Aralık 2013 ÇarşambaBeni sevmiyorsan sanma kalbim yetimdir,ölürümde yalvarmam aşkım asaletimdir.....
mahmut çartuk - 04 Aralık 2013 Çarşambaherkes sever ama hiç biri benim akdar deyil
gülbahar güler - 04 Aralık 2013 Çarşambakim demis erkekler sevmez diye kızlarınki kalpte onlarınki ne olüyorona bakılırsa erkekler ağlamaz derler eee bence kızlar oldüğü süreceerkekler hem ağlar hemde sever
weysel düzova - 04 Aralık 2013 Çarşambaask bir sudur iç iç gudur askı cekene derdi bilene
abdullah duzova - 04 Aralık 2013 Çarşambaben sensiz geçen günlerime yanarken belki sen bensizlige sevineceksin şunu unutmaki birtanem bir gün sende seveceksin
weysel düzova - 04 Aralık 2013 Çarşambaçok tatlısın dokuz katlısın benimle çıkarmısın
HARUN AYGÜN - 03 Aralık 2013 Salı"ERKEK ÖLESİYE DEK AŞIK OLUR, KADIN İSE ÇOK ANCAK BİR KEZ SEVER"
kerem yıldız - 03 Aralık 2013 Salısevmek ölümdür ama sevmemek mutluluktur
seren yılmaz - 03 Aralık 2013 Salıseni sevmem icin bir sebeb söyle
sercan apaydın - 03 Aralık 2013 Salıönemli olan sevmek değildir doğru zamanda doğru kişiyi sevebilmektir ;)
selin durucu - 02 Aralık 2013 Pazartesisevmek=)
muhammet kaya - 02 Aralık 2013 PazartesiSEVDİKDE NOLDU EFESLE TÜRKSEL ZENGİN OLDU
nerqiz yıldırım - 02 Aralık 2013 PazartesiÇocukluqumun en qüzel yanıydı. Uçurunca uqur böceklerini uqur qetirdiqine inanmak ...
onur s - 02 Aralık 2013 PazartesiBir defa sevmek bin defa ölmektir.ama bu aşk acısı çeken kişi bu acıya öyle alışır ki kurtulmak istemez sevmek hayata tuz biberidir ama bunu kaldıracak bünye yoksa kız yada erkek sevme kardeşim bırak boş yaşamaya devam et
ümitkırcılar. - 02 Aralık 2013 Pazartesiaşkgözlerdebaşlar.kalpteyücelir.dudaklardatutuşur.ihanettekudurur.
senem karaaslan - 01 Aralık 2013 Pazarsözlerin anlatamadığı cogu şeyi anlatır...
Mehmet Eke - 01 Aralık 2013 PazarAYYAŞA SORMUŞLAR NEDEN İÇKİYİ BIRAKTIN DİYE…DEMİŞ SEREFİNE İÇİLECEK AŞK YOK SATILMIŞ BTÜN SEWGİLER!...
hatice kose - 30 Kasım 2013 CumartesiBence ask susmaktir aslinda sevdigini soyleyememek,yanindayken konusmaya cekinmek bakmaya utnmaktir ama gunumuz boyle degil ki bunlari anlayan , yapan cooooook az keske boyle insanlar olsaydi keske......
ali copur - 30 Kasım 2013 Cumartesiben hayatımda bir kız sevdim oda elimden kayıp gidiyo
kerim inal - 30 Kasım 2013 CumartesiKredisi Bitmiş Bir Aşkın, Limitini Zorlamaya Gerek Yok...
ferdi iş - 30 Kasım 2013 Cumartesiayhan kardeşimiz sormuş sevmekmi yoksa sevilmekmi"tabiki sevmek ni diye sorarsanız sevginizden daima eminsiniz ama sevilmekten emin olamasınız asla".
Buket Guven - 30 Kasım 2013 Cumartesiben ask mes islerinden anlamam bu ne yaaaaa!
emrah AYÇOBAN - 29 Kasım 2013 CumaSevmek guzeldir tavsiye ederim bütün bayanlar bir guldur koklamasini bilene
isa aslan - 29 Kasım 2013 Cumaaşk acıdır sevmeyin dostlar >isa aslan
enes can - 29 Kasım 2013 Cumaabi çok iyi yaaaaaaaaaaaaaaaa
uğur ulu - 29 Kasım 2013 Cumaya boş versenize ne sevmeği ne sevilmeyi her şeyi akışına bırakın bence...
HAYRULLAH KESERCİ - 28 Kasım 2013 Perşembeseven insan merhametlidir insaflıdır şimdikilerdeki sevgimi lan
Sayim binay - 28 Kasım 2013 PerşembeSevdim seni derinden ölüm olsa bile vazgeçmem senden sensiz ölüyüm saten ölüm bana birşey yapmaz ama sen beni olüden daha beter edersin
burak ermis - 27 Kasım 2013 ÇarşambaSeker suda eriyo diye 20 senedir banyo yapmiyim
Ayse Hilal Sanli - 27 Kasım 2013 ÇarşambaErkekler sevince daglar erirmis söze bak erkekler ilk once sevmeyi ogrensin bi o kiza bi o kiza kosmasinlar ergenlik te olanlarda dogrusu adam gibi seven tek tük bu dünyadaa kizlara göre ise cok hoş biseydir kapilirlar hemen tavsiyem her erkege kanmayin..
mehmet bartu - 27 Kasım 2013 ÇarşambaBence sevmek güzel bişey ama sevnesini bilene
ayhan ogul - 27 Kasım 2013 ÇarşambaSlm arkadaslar sorum var siZE SEVMEKMI SEVILMEKMI
savas altuntas - 27 Kasım 2013 ÇarşambaHeyecanla yenilikler keşfediyorum kendimde.Aklımda dolanan bir sen varsın sevdiğim. Tacısana verdim, kraliçesin gönlümde. İsmiyleuyandığım bir sen varsın sevdiğim. Canıma cankatan
salih 0543 299 6829 - 27 Kasım 2013 Çarşambaben salih deli deliye sormuş aşk nedir diye deli cvp vermiş sence ben neden deli oldum
mehmet demirci - 26 Kasım 2013 SalıKim demiş erkek az sever... erkek sevdim dağlar erir sevgisinden
metin bato - 26 Kasım 2013 Salısevmek sahip çıkmak demek varsa biri canımdan daha çok severim buyur :)
gamze korkmaz - 26 Kasım 2013 Salıbn svdm ama yalan oldu bnce svmk acı ckmk dmktir
melek su - 25 Kasım 2013 Pazartesicok tatlı ama cok güzel