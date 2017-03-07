Sevdiğinize söylemek ya da bir sms ile iletmek isteyeceğiniz en güzel, en etkileyici aşk sözleri...
En güzel aşk sözleri sizleri sevdikleriniz ile ortak noktada buluşturan etkili cümlelerden oluşmaktadır. Sevdiğinize söylemek ya da bir sms ile iletmek isteyeceğiniz en güzel, en etkileyici aşk sözleri, sevgiliye aşk sözleri, aşkı anlatan sözler, aşkla ilgili güzel sözler sizler için bu sayfada derledik. İşte En Güzel SMS Aşk ve Sevgi Mesajları, Duygusal Aşk Mesajları......
Sevdiğinize yollayabileceğiniz aşk ile ilgili sözler, en güzel aşık sözleri ve aşk mesajlarını sizler için biraraya getirip bir sayfada toparladık. Sizde aşağıdaki linkten En Güzel Aşk Sözleri okuyabilir ve aşkınıza gönderebilirsiniz.
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Ünlü yazarlar, şariler Aşk ve Sevgi hakkında neler söylemiştir?
Augustinus: "Sevgi ruhun güzelliğidir."
Franz Xaver Von Baader: "Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır."
François Bacon: "Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz"
Bailey: "Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır"
Balzac: "Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar"
Basta: "Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever''
”Aşk"ın hiçbir sıfata ve tamlamaya ihtiyacı yoktur.
Başlı başına bir dünyadır Aşk!
Ya tam ortasındadır,merkezinde…
Ya da dışındasındır,hasretinde!…”
”Zira her ne kadar başkaları aksini iddia etse de aşk dediğin bugün var yarın yok cici bir histen ibaret değildir…”
”Sen,sen ol kelimelere fazla takılma.Aşk diyarında dil zaten hükmünü yitirir.Aşık dilsiz olur.”
Sizlerde bu sayfada aşk ile ilgili güzel sözleri, aşk sözleri, aşk mesajlarınızı bizler ile paylaşabilirsiniz. Her zaman sevgi ile güzellikle kalın...
turkiyem albayrak - 29 Mart 2015 PazarMehmet sana sesleniyor um sev gi gerçekten geçidini?????
turkiyem albayrak - 29 Mart 2015 PazarBURASİ TURKİYE YA SEV YA TERK ET!!!!!!!!!:-) :-) :-)
memet yavuz - 20 Ağustos 2014 ÇarşambaAsk gecicidir önemli olan sevgi ..
ee - 15 Ağustos 2014 Cumaseni çok seviyorum Enes
eylem gül - 05 Haziran 2014 Perşembeçok tatlısınız seni çok seviyorum aşkım muhammed mişe
** yasın** - 15 Mayıs 2014 Perşembeben sefanur dıye bırını sevdım o benı sevıyor ben onu ama onun degıl ellerınden tutmaya gozlerıne bakmaya cesaretım yok
fatma nur yemişen - 13 Mayıs 2014 SalıSevmekkkk
Ömer Saldız - 10 Mayıs 2014 CumartesiBitmez oldu :(
poyraz dağlı - 09 Mayıs 2014 Cumaaşk ne tuaf birşey insanı her hale koyuyor
emsal kızıldemir - 09 Mayıs 2014 Cumagiden gitmişti gittiği gün bitmiştir.
aysel taşpınar - 08 Mayıs 2014 Perşembeben seviyorummm aga okadar ben başkasını bilmeem
sinem sağlam - 06 Mayıs 2014 Salıkadınlar kalbinden sildiklerini aklına yazarlar .
sultan - 05 Mayıs 2014 Pazartesineden üzülen hep ben oluyorum
eslim aslı fidan - 02 Mayıs 2014 CumaBu aşk mezarda biter SevecekseN ölümüne sev
zelal can - 02 Mayıs 2014 Cumagidene yol yakışır
nimet efe türk - 22 Mart 2014 CumartesiBiz beklemekten cabuk sıkılıyoruz kaybetmekten korkuyoruz ama şunu unutmayalim beklediginin karsiligi gelmiyosa tek cozum unutmaktir her ne kadar zor olsada unutmaliyiz..nimet efe türk
merve dalgıç - 14 Mart 2014 CumaNeden hep bizim olmayanları seviyorum ama bu sefer yine kendimi tutamadan beni olmayanı seviyorum lütfen yardım et canım şu anda yanıyorum seni sevmek zor değil içimdeki ateşi söndürmek zor kaç yıldır büyüyen bu ateş beni ya ölüme götürecek yada içimi kapatıp başkasını seveceğim ben hiç böyle senin gibi kimseyi sevmedim aşkım ben senin kadar kimseyi sevmedim yardım edermisin