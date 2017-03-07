En güzel Aşk Sözleri kısa mesajları
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  • En güzel Aşk Sözleri kısa mesajları

    • En güzel Aşk Sözleri kısa mesajları

    Sevdiğinize söylemek ya da bir sms ile iletmek isteyeceğiniz en güzel, en etkileyici aşk sözleri sizler için bu sayfada derledik. Sevdiğini belli etmek için Aşk Mesajları Sözleri ile dahi olsa bunu söylemekten SMS yollamaktan çekinme.

    En güzel Aşk Sözleri kısa mesajları

    Sevdiğinize söylemek ya da bir sms ile iletmek isteyeceğiniz en güzel, en etkileyici aşk sözleri...

    En güzel aşk sözleri sizleri sevdikleriniz ile ortak noktada buluşturan etkili cümlelerden oluşmaktadır. Sevdiğinize söylemek ya da bir sms ile iletmek isteyeceğiniz en güzel, en etkileyici aşk sözleri, sevgiliye aşk sözleri, aşkı anlatan sözler, aşkla ilgili güzel sözler sizler için bu sayfada derledik. İşte En Güzel SMS Aşk ve Sevgi Mesajları, Duygusal Aşk Mesajları......
     

    Sevdiğinize yollayabileceğiniz aşk ile ilgili sözler, en güzel aşık sözleri ve aşk mesajlarını sizler için biraraya getirip bir sayfada toparladık. Sizde aşağıdaki linkten En Güzel Aşk Sözleri okuyabilir ve aşkınıza gönderebilirsiniz.

    En Güzel Aşk Sözleri Sayfası İçin Tıklayın!

    Acı Sözler, Acı Mesajlar 2017 Sayfası İçin Tıklayın!

    Ünlü yazarlar, şariler Aşk ve Sevgi hakkında neler söylemiştir?

    Augustinus: "Sevgi ruhun güzelliğidir."

    Franz Xaver Von Baader: "Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır."

    François Bacon: "Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz"

    Bailey: "Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır"

    Balzac: "Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar"

    Basta: "Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever''

    ”Aşk"ın hiçbir sıfata ve tamlamaya ihtiyacı yoktur.
      Başlı başına bir dünyadır Aşk!
      Ya tam ortasındadır,merkezinde…
      Ya da dışındasındır,hasretinde!…”
      
     ”Zira her ne kadar başkaları aksini iddia etse de aşk dediğin bugün var yarın yok cici bir histen ibaret değildir…”
     
     ”Sen,sen ol kelimelere fazla takılma.Aşk diyarında dil zaten hükmünü yitirir.Aşık dilsiz olur.”
     

    Sizlerde bu sayfada aşk ile ilgili güzel sözleri, aşk sözleri, aşk mesajlarınızı bizler ile paylaşabilirsiniz. Her zaman sevgi ile güzellikle kalın...

    Medya73 -   [1687422]

    Okuyucu Yorumları

    Toplam 17 yorum yapıldı
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    • turkiyem albayrak - 29 Mart 2015 Pazar

      Mehmet sana sesleniyor um sev gi gerçekten geçidini?????

    • turkiyem albayrak - 29 Mart 2015 Pazar

      BURASİ TURKİYE YA SEV YA TERK ET!!!!!!!!!:-) :-) :-)

    • memet yavuz - 20 Ağustos 2014 Çarşamba

      Ask gecicidir önemli olan sevgi ..

    • ee - 15 Ağustos 2014 Cuma

      seni çok seviyorum Enes

    • eylem gül - 05 Haziran 2014 Perşembe

      çok tatlısınız seni çok seviyorum aşkım muhammed mişe

    • ** yasın** - 15 Mayıs 2014 Perşembe

      ben sefanur dıye bırını sevdım o benı sevıyor ben onu ama onun degıl ellerınden tutmaya gozlerıne bakmaya cesaretım yok

    • fatma nur yemişen - 13 Mayıs 2014 Salı

      Sevmekkkk

    • Ömer Saldız - 10 Mayıs 2014 Cumartesi

      Bitmez oldu :(

    • poyraz dağlı - 09 Mayıs 2014 Cuma

      aşk ne tuaf birşey insanı her hale koyuyor

    • emsal kızıldemir - 09 Mayıs 2014 Cuma

      giden gitmişti gittiği gün bitmiştir.

    • aysel taşpınar - 08 Mayıs 2014 Perşembe

      ben seviyorummm aga okadar ben başkasını bilmeem

    • sinem sağlam - 06 Mayıs 2014 Salı

      kadınlar kalbinden sildiklerini aklına yazarlar .

    • sultan - 05 Mayıs 2014 Pazartesi

      neden üzülen hep ben oluyorum

    • eslim aslı fidan - 02 Mayıs 2014 Cuma

      Bu aşk mezarda biter SevecekseN ölümüne sev

    • zelal can - 02 Mayıs 2014 Cuma

      gidene yol yakışır

    • nimet efe türk - 22 Mart 2014 Cumartesi

      Biz beklemekten cabuk sıkılıyoruz kaybetmekten korkuyoruz ama şunu unutmayalim beklediginin karsiligi gelmiyosa tek cozum unutmaktir her ne kadar zor olsada unutmaliyiz..nimet efe türk

    • merve dalgıç - 14 Mart 2014 Cuma

      Neden hep bizim olmayanları seviyorum ama bu sefer yine kendimi tutamadan beni olmayanı seviyorum lütfen yardım et canım şu anda yanıyorum seni sevmek zor değil içimdeki ateşi söndürmek zor kaç yıldır büyüyen bu ateş beni ya ölüme götürecek yada içimi kapatıp başkasını seveceğim ben hiç böyle senin gibi kimseyi sevmedim aşkım ben senin kadar kimseyi sevmedim yardım edermisin

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