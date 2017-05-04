En güzel anneler günü şiirleri ve mesajları bu sayfada
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  • En güzel anneler günü şiirleri ve mesajları bu sayfada

    • En güzel anneler günü şiirleri ve mesajları bu sayfada

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü'ne özel Anneler günü şiierleri bu sayfada. İşte sizin için hazırladığımız Anneler Günü şiirleri ve En Güzel Anneler günü mesajları sms sözleri...

    En güzel anneler günü şiirleri ve mesajları bu sayfada

    Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün. Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Zamanla başka ülkelere de yayıldı.

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    Annelere armağan edilen bu özel gün Türkiye'de 1955 yılından bu yana kutlanmaktadır. Türkiye'de Mayıs ayının 2. Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanır. Bu evrensel günde, Dünyada milyonlarca anne, çocukları tarafından sevgi ve saygı ile anılır.

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    ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN

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