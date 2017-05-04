En güzel Anneler Günü mesajları sms sözleri
Anneler günü anneler düşünülerek hazırlanmış bir gün olarak bilinmekle beraber bu özel günde yapılan kutlamalar her sene son derece özenle kutlanmaktadır. Peki 2017 Yılı Anneler günü ne zaman? İşte Anneler günü 2017, Anneler günü şiirleri, Anneler Günü Mesajları Sözleri ve Anneler günü hakkında tüm detaylar.
Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür. Anneler günü anneler düşünülerek hazırlanmış bir gün olarak bilinmekle beraber bu özel günde yapılan kutlamalar her sene son derece özenle kutlanmaktadır. Anneler günü niçin kutlanır sorusuna cevap arayanlar arasında iseniz bu sorunun cevabını sizler için araştırmış biri olarak sizleri bilgilendirelim.
En Güzel Anneler Günü Şiirleri 2017 İçin Tıklayın!
Anne Jarvis adında bir Amerikalı annesini kaybettikten sonra yaşadığı boşluğu bir türlü dolduramamıştır. Her sene onun ölüm yıl dönümü yaklaştıkça kendini daha kötü hissetmekte ve bu acısını etrafındakilerle paylaşmaktaydı. Sonunda bir gün yine annesinin ölüm yıl dönümü geldiğinde Mayıs Ayı'nın ikinci Pazar günü herkesi etrafına toplayarak bu günün anneler günü olmasını istediğini ve Anneler Günü olarak her sene kutlanmasını kabul edip etmeyeceklerini sordu. Herkesin kabul edilmesi üzerine bu gün anneler günü olarak kabul edilmiştir. Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Zamanla başka ülkelere de yayıldı.
En Güzel Anneler Günü Mesajları Sözleri İçin Tıklayın!
Annelere armağan edilen bu özel gün Türkiye'de 1955 yılından bu yana kutlanmaktadır. Türkiye'de Mayıs ayının 2. Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanır. Bu evrensel günde, Dünyada milyonlarca anne, çocukları tarafından sevgi ve saygı ile anılır.
Anneler Günü olarak kutlanan bugün 2017 yılında 14 Mayıs 2017 Pazar günü kutlanacaktır
www.medya73.com Ailesi olarak tüm Annelerin anneler günü kutlu olsun diyoruz.
Medya73 - 04.05.2017 13:29 [1751304]
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