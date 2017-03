Ana Sayfa » Yerel » En Anlamlı Miraç Kandili Mesajları 2017 sizler için derledik

En Anlamlı Miraç Kandili Mesajları 2017 sizler için derledik

Miraç Kandili ne zaman? Dinimiz için her gün, her an önemlidir ama bir yılın içinde öyle mübarek günler ve geceler vardır ki bunların değerini bilmek her inananın görevi olmalıdır. Bu Mübarek gecelerden biri de Miraç Kandili'dir. Peki Miraç Kandili Nedir? Miraç Kandilinde neler yapılır? İşte Miraç Kandili Duası, Miraç Kandili Mesajları 2017 ve Miraç Kandili hakkında bilgi...

Miraç Kandili 2017 ne zaman? Miraç Kandili nedir? Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. 2017 Miraç Kandili 23 Nisan Pazar akşamını 24 Nisan Pazartesi gününe bağlayan geceye denk geliyor...

İşte Miraç Kandili Anlamı ve tüm detaylar...



Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi Kur'ân-ı Kerimde âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu îlâhî yolculuğun tüm detaylarını yukarıda verdiğimiz linklerden ulaşabilirsiniz...



Medya73.com ailesi olarak, tüm müslümanların üç aylarını şimdiden kutlar, Miraç Kandili gecesi yapılacak olan dua ve yakarışları Allah nezdinde kabul etsin dilekleriyle, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun.

Medya73 - 06.03.2017 14:00 [1347423]

