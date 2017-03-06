e-Okul VBS girişi ve sınav sonuç ekranı!
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  • e-Okul VBS girişi ve sınav sonuç ekranı!

    • e-Okul VBS girişi ve sınav sonuç ekranı!

    E okul'da karne notları ve Takdir teşekkür hesaplama heyecanı yaşanıyor. E okul son yazılı notları, Eokul karne notları ve E okul taktir teşekkür hesaplama sistemi bu sayfada. İşte E okul veli bilgilendirme sistemi (e okul vbs) sorgulama ekranı...

    e-Okul VBS girişi ve sınav sonuç ekranı!

    e-Okul Öğrenci Bilgilendirme Sistemi esasında e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile aynıdır. Bazı öğrenciler kendilerine ait farklı bir program veya modül olduğunu düşünmektedir ancak sadece öğrencilere yönelik olarak hazırlanmış bir e-okul modülü bulunmamaktadır. Dolayısıyla e-okul sistemi üzerinden öğrenciler ile velilerin göreceği bilgiler aynıdır.

    e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2017 Giriş ( e okul vbs ) Giriş İçin Tıklayın!

    Sistemde Hangi Bilgiler Yer Alıyor?

    e-Okul Öğrenci sisteminde öğrenci yazılı notları, duyurular, proje sonuçları, devamsızlık bilgisi, başarı belgesi sonuçları ve SBS sınavları gibi merkezi sınavların girileceği tarihler ile bu sınavların sonuçları yer alabilmektedir.

    e-Okul Öğrenci Girişi Nasıl Yapılır?

    e-Okul öğrenci girişi yapabilmek için 2 aşamalı giriş yapılması gerekiyor. Bu aşamaları şu şekilde sıralayabiliriz:

    1. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi
    2. e-Okul VBS Güvenlik Ekranı Girişi

    Birinci aşamadaki girişi tamamlayabilmek için öncelikle resimdeki güvenlik rakamlarını girmeli, sonrasında Öğrenci T.C. Kimlik No bilgisini girmeli ve son olarak da Öğrenci Okul No bilgisini girmelisiniz.

    İkinci aşamada ise işler biraz daha karmaşıklaşıyor çünkü VBS Güvenlik ekranlarında öğrenci kimlik bilgilerinin de bilinmesi gerekli. Burada sorulan sorulara yanlış cevap verilmesi durumunda sistem kullanıcıyı dışarı atmakta yani başladığınız noktaya geri döndürmektedir. Bu sebeple mutlaka öğrenci anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il vb. kimlik bilgilerinin biliniyor olması gerekli. Kimlik bilgilerinin dışında e-okul sistemi bir de öğrencinin fotoğrafını sormaktadır. e-Okul VBS Güvenlik ekranında birkaç fotoğraf içerisinden doğru seçimin yapılması gerekiyor.

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