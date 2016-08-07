CİZRE"DE ENGELLİLERE TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ
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  • CİZRE"DE ENGELLİLERE TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ

    • CİZRE"DE ENGELLİLERE TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ

    Cizre"de ağır hastalığa sahip 20 engelliye “SODES Engelsiz Yaşam Projesi” kapsamında tam teşekküllü tekerlekli sandalye dağıtıldı.

    CİZRE"DE ENGELLİLERE TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ

    Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ağır hastalığa sahip 20 engelliye “SODES Engelsiz Yaşam Projesi” kapsamında tam teşekküllü tekerlekli sandalye dağıtıldı.

    Cizre"de 2014 yılında Cizre Kaymakamlığı bünyesinde Faaliyete başlayan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü,20 engelliye tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Sandalyeler törenle ailelere teslim edildi.

    Sandalye dağıtım töreninde konuşan Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Agit Işık,”Şırnak Valiliğinin desteklemiş olduğu Sosyal Destek Programı(SODES) kapsamında yürüttüğümüz “Engelsiz Yaşam Projesi"nin” bir parçası olarak engelli vatandaşlarımıza tam teşekküllü aynı zamanda sedye görevi yapacak çok fonksiyonlu bir tekerlekli sandalye ihtiyacı doğmuştu.Bu proje kapsamında da bu çalışmayı gerçekleştirmeye çalıştık ve bu sandalyeleri ağır hastalığı olan 20 engelliye vereceğiz “dedi.

    Yapılan konuşmaların ardından tam teşekküllü sandalyeler Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Agit Işık tarafından ailelere teslim edildi.Tekerlekli sandalye alan vatandaşlarda Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne ve bu sandalyelerin engellilere ulaşmasında emekleri olanlara teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

    Medya73 -   [1873226]

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