Kumçatı (dergul) beldesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yoldan geçen bir aracın sıkıştırması sonucu takla atan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.Yaralılardan 2'si Ambulansla Cizre Devlet Hastanesine getirildi. Kaza Şırnak Karayolunun 30 km bulunan Kumçatı Beldesi mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Cizre'den Kumçatı beldesine taziye ziyareti için giden Şehmuz Babat idaresindeki 07 AYB 63 Plakalı Kamyonet Kumçatı Beldesi Bestasor Köprüsü mevkiinde virajı alırken karşı yönden gelen başka bir aracın sıkıştırması sonucu kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.Sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan sürücü Şehmuz Babat(52)ve Tevfik Güneş(25) öldü. Süleyman Özdemir, Suphi Özdemir ve Hacı Güneş yaralandı. Olay yerine Cizre ve Şırnak'tan çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve durumu ağır olan yaralılardan Suphi Özdemir ve Hacı Güneş ambulansla Cizre Devlet Hastanesine Süleyman Özdemir Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CİZRE-ŞIRNAK YOLUNDA KAZA! 2 ÖLÜ 3 YARALI
Şırnak'ın Kumçatı beldesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü üç kişi yaralandı.Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Cizre'de tedavi altına alındı.
Kumçatı (dergul) beldesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yoldan geçen bir aracın sıkıştırması sonucu takla atan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.Yaralılardan 2'si Ambulansla Cizre Devlet Hastanesine getirildi. Kaza Şırnak Karayolunun 30 km bulunan Kumçatı Beldesi mevkiinde meydana geldi.
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