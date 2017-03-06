2017 Kandil mesajları - Regaip Kandili duası ve Regaip Kandili önemi
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  • 2017 Kandil mesajları - Regaip Kandili duası ve Regaip Kandili önemi

    • 2017 Kandil mesajları - Regaip Kandili duası ve Regaip Kandili önemi

    Dinimiz için her gün, her an önemlidir ama bir yılın içinde öyle mübarek günler ve geceler vardır ki bunların değerini bilmek her inananın görevi olmalıdır. Bu Mübarek gecelerden biri de Regaip Kandili'dir. Peki Regaip Kandili Nedir? Regaib Kandilinde neler yapılır? İşte Regaip Kandili Duası, Regaip Kandili Mesajları güzel ve Regaip Kandili hakkında bilgi...

    2017 Kandil mesajları - Regaip Kandili duası ve Regaip Kandili önemi

    Bu yıl 30 Mart Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece Mübarek Regaib Kandili olarak idrak edilecektir.

    Recep ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi adı verilir. Bu mübarek geceye Regaib gecesi adını melekler vermiştir. Regaip Kandili gecesi bu yıl cuma gecesine geliyor, haliyle biz Müslümanlar iki mübarek gecenin bir araya gelmesiyle daha mübarek bir gece geçirmiş olacağız.'' Regaip kandili Mesajları, Regaip Kandili Hakkında Bilgi ve Regaip Kandili Duası'na (Nihat Hatipoğlu Regaip Kandili Duası) aşağıda verdiğimiz aktif linklerden ulaşıp yararlanabilirsiniz...''

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    Allahü teâlâ, bu gecede, müslüman kullarına, ragibetler (ikramlar, ihsanlar) yapar. Bu geceye hürmet edenleri nazarında affeder. Bu gece edilen dualar kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

    Regaib gecesini ibadet yaparak geçirmeliyiz. Kazası olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalıdır. Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur"an-ı kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder.

    Medya73.com ailesi olarak, tüm müslümanların üç aylarını şimdiden kutlar, regaib gecesi yapılacak olan dua ve yakarışları Allah nezdinde kabul etsin dilekleriyle, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun.

    Medya73 -   [1321134]

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