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2017 en güzel Regaip Kandili mesajları sms sözleri
Mübarek Regaip Kandili tüm Müslüman alemine kutlu olsun. Tüm Müslüman aleminin Allah'ın sonsuz rahmetinden yararlanması ve ibadet etmesi için sevap kapılarını açıyor. Bu güzel günde arkadaşlarınıza, ailenize ve sevdiklerinize en güzel Regaip Kandili mesajları sözleri atmak istemez misiniz? İşte Regaip Kandili Mesajları, Regaip Kandili Duası, Regaip Kandili nedir ve Regaip Kandili hakkında bilgi...
Receb ayının en önemli gecesi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua ve ibadet edenlere büyük müjdeler var. Receb ayında edilen dualar kabul edilir, hatalar affedilir. Günah işleyenin cezası da kat kat olur.'' Regaip kandili Mesajları, Regaip Kandili Hakkında Bilgi ve Regaip Kandili Duası'na (Nihat Hatipoğlu Regaip Kandili Duası) aşağıda verdiğimiz aktif linklerden ulaşıp yararlanabilirsiniz...''
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Recebin ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ bu gecede müminlere ragîbetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.
Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevabdır. Perşembeyle birlikte, Cuma günü de oruç tutmakta mahzur yoktur.
Medya73 - 06.03.2017 14:01 [1322189]
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Dinimiz için her gün, her an önemlidir ama bir yılın içinde öyle mübarek günler ve geceler vardır ki bunların değerini bilmek her inananın görevi olmalıdır. Bu Mübarek gecelerden biri de Regaip Kandili'dir. Peki06.03.2017 14:04
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Dinimiz için her gün, her an önemlidir ama bir yılın içinde öyle mübarek günler ve geceler vardır ki bunların değerini bilmek her inananın görevi olmalıdır. Bu Mübarek gecelerden biri de Regaip Kandili'dir. Peki06.03.2017 14:02
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