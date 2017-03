Dinimiz için her gün, her an önemlidir ama bir yılın içinde öyle mübarek günler ve geceler vardır ki bunların değerini bilmek her inananın görevi olmalıdır. Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili münasebetiyle siz değerli takipçilerimiz için Berat Kandili nedir, Berat Kandili Önemi ve Anlamı! Berat Kandili Duası, Nihat Hatipoğlu Berat Kandili Duası, En Güzel Berat Kandili Mesajları 2017 ve Berat Kandili hakkında tüm detayları bu sayfada derledik. Berat Kandili ile ilgili tüm bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz.



Berat Kandili Nedir? Berat Kandili Önemi ve Anlamı İçin Tıklayın!



Berat Kandili Duası ve Nihat Hatipoğlu Berat Kandili Duası Video İzlemek İçin Tıklayın!



En Güzel Berat Kandili Mesajları 2017 Sayfası İçin Tıklayın!



Berat Kandili'nde neler yapılmalı, bu mübarek gece nasıl ihya edilmeli?



- Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.



- Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.



- Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.



- Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.



- Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.



- Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.



- Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.



- Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.



- Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.



- Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.



- Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.



- Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.



- O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.



- Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;



- Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.



- Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.



- Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.



- Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.



- Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı



Medya73.com ailesi olarak, tüm müslümanların Berat Kandilini şimdiden kutlar, Berat Kandili gecesi yapılacak olan dua ve yakarışları Allah nezdinde kabul etsin dilekleriyle, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun.