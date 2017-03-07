Babalar gününün ilk defa Sonora Smart Dort tarafından kutlanması gerekliliği ortaya konulmuştur. Dort'un babası anne gibi kardeşleri ile beraber onu çok iyi bir şekilde büyütmüştür. Babasının doğum günü olan 5 Haziran gününün babalar günü ilan edilmesi gerektiğini söyleyen Dort kutlamaların o güne yetişmemesi ile Haziran Ayı'nın 3. Pazar gününe alınmıştır.



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İlk kez 19 Haziran 1990 yılında kutlanmış olan babalar günü Washinghton'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. Lyndon Johnson Haziran Ayı'nın 3. Pazr gününün babalar günü olarak kutlanmasını istemiştir ve yayınlanan bildiri ile bu resmileşmiştir. Ardından ABD'de babalar günü resmi tatil ilan edilmiştir.



2014 senesinde de her sene olduğu gibi kutlanacak olan Babalar Günü 15 Haziran Pazar günü kutlanacaktır.